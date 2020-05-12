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Загадочное существо с зубастым хвостом вымыло на побережье Нью-Йорка 

Lenta.ru 3 часа назад
На видео с необычным животным обратило внимание издание Daily Star.
Существо обнаружила жительница города Лия Деннисон (Leah Dennison). Вместе со своим возлюбленным она гуляла по Брайтон-Бич, когда заметила у воды что-то необычное. Американка сняла животное на видео и выложила в интернет в надежде, что кто-нибудь сможет определить его вид.
На кадрах видно, что у существа длинный хвост, покрытый шипами, напоминающими зубы, а по всему телу расположены небольшие круглые наросты.
Один из знакомых Деннисон предположил, что она могла найти морскую лисицу, которую также называют колючим скатом. Однако представители этого вида живут у восточного побережья Атлантического океана: от Исландии, Норвегии и Северного моря до ЮАР, а не у западного.
Ранее сообщалось, что жительница английского города Мортон, графство Мерсисайд, нашла на пляже тушу неизвестного существа без головы во время прогулки с собакой. От находки так сильно пахло гнилым мясом, что ей пришлось тщательно помыть пса, когда она вернулась домой, чтобы избавиться от отвратительного запаха.
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