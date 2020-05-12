Как в аэропорту сделали кинотеатр из-за пандемии 

Из-за пандемии коронавируса в городах мира закрыли кинотеатры. В Литве нашли необычное решение проблемы. "Рамблер" рассказывает, как в аэропорту Вильнюса обустроили кинотеатр под открытым небом.

Пространство для стоянки самолетов, которое в обычное время является запретной зоной, освободили для 200 автомобилей. Люди могут, не выходя из машины, посмотреть кино на большом экране высотой с пятиэтажный дом. При этом в одном автомобиле могут находиться только два человека, а транспортные средства должны стоять друг от друга на расстоянии не менее двух метров. Чтобы услышать фильм, нужно настроить специальную FM-волну. А приобрести билеты на показы можно только онлайн.

Vilnius Airport/ Facebook

Аэропорт реализовал проект в рамках Вильнюсского международного кинофестиваля. Фильмы планируют показывать каждую неделю до конца мая этого года. Зрители уже смогли посмотреть на территории аэропорта южнокорейский фильм "Паразиты", который получил премию "Оскар". Показ собрал около 150 автомобилей.

По словам представителей аэропорта Вильнюса, идею реализовали, чтобы показать, как можно сочетать авиационную деятельность с подобными культурными проектами. Кроме того, это может увеличить число любителей кино и авиации и временно заменить закрытые кинотеатры.