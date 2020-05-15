Любовный прогноз на канале «Рамблер / Гороскопы»

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В ближайший понедельник практикующий таролог Мария приоткроет завесу тайны в любовной сфере для каждого знака зодиака.

Помимо гороскопов, на канале вас будут ждать гадание на кофейной гуще, раскрытие секретов новомодного учения Дизайн Человека, астрологические рекомендации и еще много всего интересного.

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