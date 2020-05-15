Кто такие официальные фаворитки и что они делали

Статусом официальной фаворитки мог наделить король Франции одну из своих возлюбленным. Она имела возможность влиять на ход политических событий, активно вмешиваться в жизнь королевского двора и даже во внутрисемейные взаимоотношения правящей фамилии. «Рамблер» расскажет об официальных фаворитках подробнее.

При правящей герцогине Анне Бретонской возник институт фрейлин, при последующих королевах дамский двор увеличивался в размерах. С того самого времени короли и их придворные довольствовались не девушками из низших слоев населения, а обществом утонченных дам.

Главной функцией королевы было продолжение королевской династии. Супруга короля обычно оставалась в тени, не вмешиваясь в политические дела, и часто посвящала себя религии.

Король же обычно выбирал себе в любовницы привлекательных и образованных дам из своего окружения, в том числе из фрейлин королевы. Помимо половых отношений с главой государства, фаворитка нередко играла важную роль в управлении страной. Обычно фаворитки были дамами знатного происхождения, получившими хорошее образование и воспитание. Однако такие девушки могли быстро впасть в немилость короля.

Прообразом официальной фаворитки называют любовницу Карла VII — Аньес Сорель. Статус давал ей ряд преимуществ: ей прислуживали, как принцессе, и она носила самый длинный после королевы шлейф. Помимо всего прочего, Аньес Сорель активно вмешивалась в политику и добилась для своих родственников титулов и должностей при королевском дворе.

Однако возникновение термина «официальная фаворитка» связывают с периодом правления Франциска I. В должность официальной фаворитки посвящали в присутствии всего королевского двора. Таким образом король давал понять, что это не мимолетное увлечение, а акт высшего доверия к конкретной женщине.