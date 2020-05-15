Особенности первобытного секса 

В масштабах истории моногамный брак появился относительно недавно. В нем возникла необходимость в связи с развитием сельского хозяйства, торговли и производства — человеку нужны были наследники, чтобы передавать нажитое имущество. В каменном веке, когда все занимались охотой и собирательством, сексуальная жизнь была куда более насыщенной и разнообразной. (Осторожно! Взрослый контент).

Начался каменный век 3 миллиона лет назад после того, как человек перестал быть частью животного мира. Завершился он с появлением технологий обработки металла, то есть всего 5−6 тысяч лет назад. О том, каким были отношения полов у людей каменного века, ученые спорят очень давно.

Многие антропологи уверены, что люди, недавно переставшие быть животными, сохранили все повадки приматов и следовали зову гормонов и инстинктов. Американский профессор Хелен Фишер , в одном из интервью прессе, прямо заявила, что первобытные женщины особо не отягощали себя принципами и уединялись в кустах и пещерах с разными партнерами, когда было желание и возможность. Возможно, секс занимал в их жизни весьма значительное место.

С ней абсолютно согласен археолог из Великобритании Тимоти Тейлор. Ученый предположил, что половой член у мужчин начала каменного века был не слишком впечатляющих размеров, а его увеличение произошло именно из-за пристрастия к сексу, которым люди начали заниматься не для продолжения рода, а для удовольствия.

Но это личные мнения отдельных экспертов. Что касается официальной науки, то она более сдержана в своих суждения и опирается строго на факты, наблюдения и материальные памятники. В течение 3 миллионов лет человек изменялся внешне и интеллектуально, что привело к усложнению социальных взаимоотношений, в том числе и сексуальных.

Первобытный коммунизм: все вокруг мое

На заре каменного века, когда человек уже был мыслящим существом, но все же оставался частью стада, в отношениях главенствовал промискуитет. Говоря проще — половые связи между членами рода были безудержными и крайне беспорядочными. Все это сопровождалось конкуренцией между самцами одного стада, в результате которой вокруг сильных самцов собирались целые гаремы.

Поэтому мужчины послабее были вынуждены пробавляться мастурбацией или гомосексуализмом. Вообще, однополые отношения в те времена не были чем-то необычным — более сильные самцы насиловали слабых, а иногда таким образом происходило посвящение юношей во взрослую жизнь.

Примерно в это же время зародилась «древнейшая профессия» и традиция преподносить женщинам подарки. Примитивное общество каменного века было чем-то похоже на наиболее утопическую версию коммунизма, где все было общим — жилище, еда, орудия труда, женщины и, соответственно, дети.

Выживание племени в то время зависело исключительно от мужчин, которые добывали пищу и защищали от врагов и хищников. Чтобы получить свою порцию ласки, мужчины наведывались в пещеры, где жили женщины и дети и выбирали себе ту, которая подарит ночь любви.

Избранница наутро получала отборный кусок мяса для себя и своих отпрысков, теплую шкуру или другие важные материальные блага. Женщины прихорашивались, чтобы понравиться мужчинам, также как это происходит в наши дни. Конечно, арсенал обольстительниц был не таким обширным — он состоял из бижутерии, изготовленной из ракушек и сока растений и ягод, заменявших косметику.

Идти к дамам с пустыми руками уже тогда считалось моветоном — первобытные донжуаны знали, что сытая девушка будет сговорчивее и нежнее. Поэтому в гости ходили с небольшим съедобным презентом. Парни, приглашающие сегодня девушек в ресторан и рассчитывающие на продолжение, поступают примерно так же.

Эпоха таинственных незнакомок

С наступлением среднего палеолита, который начался 300 тысяч, а закончился 35 тысяч лет назад, отношения между мужчинами и женщинами изменились. Человек приобрел свой современный вид, а примитивное стадо превратилось в род. Люди начали жить общинами, в которых было от 20 до 140 членов. Все в ней были объединены родством, а заправляли всем, вероятнее всего, женщины.

Промискуитет был запрещен, а ему на смену пришла экзогамия. Люди перестали искать себе сексуальных партнеров в окружении — «жену» или «мужа» теперь нужно было искать за пределами рода, чтобы избежать кровосмешения. Благодаря этому отношения между живущими рядом родами укреплялись — они обменивались женщинами и мужчинами, поэтому было выгодно не враждовать, а поддерживать добрососедские отношения.

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Позднее из родов сформировались племена, а из них народы. Причин для того, чтобы потратить время на поиски партнера за пределами рода было немало. В первую очередь люди заметили, что от связей с близкими родственниками часто рождаются дети со слабым здоровьем или серьезными физическими и умственными отклонениями.

Еще одним важным моментом стало то, что человек стал более совершенен в эмоциональном плане и познал такое чувство, как ревность. Ну и третьим, также играющим важную роль фактором, стало желание древних людей наладить связи с соседями и заручиться их поддержкой в случае наступления тяжелых времен.

Мужчины, занимавшиеся охотой, преодолевали значительные расстояния и встречались с другими родами. Старейшины нередко предлагали гостям вступить в интимную связь с женщинами стойбища, чтобы «освежить генофонд». Такой обычай относительно недавно был в ходу у некоторых народов Крайнего Севера и Тибета, то есть там, где рода живут изолированно и есть трудности с поиском партнеров.

«Красная троица»: тайна необычного захоронения

Однажды, проводя раскопки неподалеку от чешского города Дольни-Вестонице, археологи нашли очень необычное захоронение. В могиле лежали три скелета — два мужских и один женский. В промежность одного из мужчин был всажен кол, а другого — кремниевый нож. На момент смерти всем трем было не так много лет — от 17 до 23. Тела были посыпаны красной охрой из-за чего ученые сразу окрестили находку «красной троицей».

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Посередине лежала женщина, а парни находились по сторонам от нее. Руку трупа, расположенного слева, при погребении положили на лобок женщины, а само тело лежало на боку, как будто покойник с вожделением смотрел на нее. С мужчиной справа женщина была сплетена рукой, как если бы те, кто хоронил тела, хотели подчеркнуть их тесную связь.

На лобке женщины и голове мужчины слева было насыпано больше всего охры. Кроме этого, в череп покойного были воткнуты волчьи зубы. Подробное изучение трех тел показало, что умерли они почти одновременно и насильственной смертью, а похороны состоялись не позднее, чем спустя час после убийства.

Более 60 лет ученые бьются над разгадкой секрета «красной троицы» и предложили немало разных версий произошедшего. Но правдоподобно выглядит только одна из них — троица нарушила некий запрет, касающийся близких отношений, за что и была покарана соплеменниками.

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В этом захоронении хорошо прослеживается обрядность или даже театральность. Покарали нарушителей табу таким образом, чтобы всем стало ясно, что подобные случаи с рук не сойдут никому.

Брачные поляны, групповой секс и магия

Жизнь в роду, где действовал принцип «все вокруг общее», подавлял в человеке личность. Потребности общины стояли выше интересов ее отдельно взятого члена. Для того чтобы продолжить род, часто прибегали к практике брачных сходок между двумя и более соседними родами.

Участники такой сходки собирались на «брачных полянах», где занимались сексом друг с другом, возможно, даже групповым. Роль такой поляны могла выполнять пещера, которую обнаружили археологи в Баварии. Это пятиметровое помещение в скале, со стенами, украшенными рисунками эротического характера, отлично подходило для подобных мероприятий. В качестве антуража стены пещеры украшают похожие на фаллосы природные образования.

Один из исследователей пещеры, немецкий ученый Бернгард Гек, считает, что этому необычному месту люди придавали особое значение. Возможно, что здесь проводились магические ритуалы, связанные с культом плодородия. Баварская пещера не уникальна в своем роде — похожие места нашли в Испании и Франции.

Отголоски встреч на «брачных полянах» можно найти в культуре многих народов нашей планеты. У славян это гулянья на Масленицу, Ивана Купала и Коляду. В такие дни строгие нравы смягчались и снимались многие запреты. Пользуясь этим, парни и девушки получали свой первый сексуальный опыт и находили себе пару для будущих серьезных отношений. Был похожий обычай и у эскимосов Гренландии, правда, с поправкой на климат он был особо суровым. Несколько раз в год мужчины и женщины разных родов отправлялись подальше от стойбищ в тундру, ставили там юрты и занимались в них групповым сексом в полной темноте. Все дети, которых зачали в ходе таких встреч, считались законными.

Эти мероприятия были очень важны для населения острова, которое всегда было очень малочисленным. Переселенцы из Европы, обосновавшиеся на острове, практиковали такие же встречи, причем вплоть до начала 20 столетия.

Древние секс-игрушки

Не лишали себя наши далекие предки и такой радости, как мастурбация. В ходе раскопок, проводившихся недалеко от немецкого города Ульм, археологи обнаружили мастерски изготовленные из камня фаллоимитаторы. Радиоуглеродный анализ девайсов показал, что их создали 28 тысяч лет назад.

Специалисты утверждают, что вряд ли их использовали в ритуальных целях, ведь культ плодородия в те времена стойко ассоциировался с женскими, а не мужскими гениталиями. Общаясь с журналистами издания The Times, археолог Тимоти Тейлор заявил, что подобные находки делают в разных уголках мира.

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Фаллоимитатор возрастом 28 тысяч лет

Это говорит о том, что первобытные люди охотно использовали сексуальные приспособления и, скорее всего, практиковали фетишизм. О том, что в жизни людей большую роль играли предметы сексуальной направленности говорит то, что в мире обнаружено более 200 фигурок «венер» — статуэток женщин с ярко выраженными половыми признаками.

Самая древняя из этих фигурок изготовлена безымянным мастером 35 тысяч лет назад. Считается, что именно с этого момента начался отсчет эпохи матриархата. А позднее появляется сельское хозяйство и все становится сложно и со временем усложняется еще сильнее.