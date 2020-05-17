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Миф или реальность: по телефону нельзя отвечать «да» незнакомцам 

Мария Сергеева 2 часа назад
Миф или правда: по телефону нельзя отвечать «да»
Фото: Кадр из фильма "Телефонная будка"
Прежде всего, следует знать, что с незнакомцами вообще не стоит разговаривать. Вас могут заверить, что звонок осуществляется из банка, страховой, службы по борьбе с коронавирусом, однако с такими вызовами нужно быть настороже. Лучше вообще бросить трубку и самому перезвонить в организацию в случае необходимости. Если вы все же отважились на сомнительный разговор, то "Рамблер", ссылаясь на слова основателя международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак Ильи Сачкова, поможет понять, как вас могут обмануть.
Специалист объясняет, что в банках для совершения перевода или платежа не используется аутентификация, основанная на одних только биометрических данных. Да и сама информация о записи голоса по телефону для получения аудиослепка для кражи денег похожа на распространенный миф.
Согласно недавнему заявлению "Ростелекома", через Единую биометрическую систему (ЕБС) невозможно воспользоваться ни одной финансовой услугой по одному слову "да", "я подтверждаю" и т. д.
"Идентификация в Единой биометрической системе основана на комбинации голоса и лица клиента. При получении банковской услуги пользователь подтверждает личность по биометрии — глядя в камеру произносит случайно сгенерированную последовательность цифр. Эту последовательность невозможно записать заранее, она различается при каждом запросе" — объяснили в компании.
Наибольшую опасность сейчас представляют технологии deepfake, способные подделать ваш голос с помощью нейросетей. Например, для европейских стран такой вид мошенничества уже не нов. В Германии злоумышленники, используя deepfake, выдали себя за руководителя компании, попросив главу дочерней фирмы совершить перевод в 220 000 евро на некий счет.
Поэтому бессмысленно бояться мифа в то время, как технологии, которыми пользуются мошенники, уже давно вышли на новый уровень.
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Комментарии 2
Истории , Илья Сачков
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