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На этой неделе нельзя верить словам и клятвам в любви 

Анастасия Иванова 2 часа назад
На этой неделе нельзя верить словам и клятвам в любви
Фото: Рамблер/гороскопы
Теперь астрологические прогнозы от Рамблер/гороскопов можно не только читать на https://horoscopes.rambler.ru, но и смотреть на Youtube-канале «Рамблер/гороскопы».
Сегодня мы приоткрываем завесу тайны в любовной сфере. Чтобы предостеречь вас от ошибок и душевных разочарований, таролог Мария предупреждает: «На этой неделе нельзя верить словам и клятвам в любви».
Хотите узнать, что скажут вам карты таро на тему любви? Тогда смотрите наше новое видео.
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