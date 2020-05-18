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Сегодня мы приоткрываем завесу тайны в любовной сфере. Чтобы предостеречь вас от ошибок и душевных разочарований, таролог Мария предупреждает: «На этой неделе нельзя верить словам и клятвам в любви».

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