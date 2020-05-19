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Любовь к кошкам и сарказм: как распознать человека с высоким IQ 

Мира Маркина 1 час назад
Как распознать человека с высоким IQ
Фото: depositphotos.com
Немногие знают об этом, но оценить интеллектуальный уровень человека можно, имея в арсенале лишь несколько фактов о нем. Дело в том, что обладателей высокого IQ выдают определенные черты, образ жизни, манера поведения и даже предпочтения, а не только умение решить сложнейшее уравнение и выиграть несколько шахматных турниров.
"Рамблер" выделил несколько признаков, присущих обладателям высокого IQ. Проверьте, если они у вас? А у ваших друзей?

Вам присущ сарказм

Если вы фанат ироничных шуток и не упускаете возможности по-доброму "подколоть" своих близких, очевидно, ваш интеллект находится на достаточно высоком уровне. Люди, не пренебрегающие сарказмом, зачастую хорошие импровизаторы, а еще они мастерски угадывают настроения и чувства людей.

Вы любите "глупые" фильмы

Или "глупые" телешоу с посредственной актерской игрой и предсказуемым сюжетом. Если просмотр таких вещей помогает вам разгрузить мозг, это верный признак того, что вы можете похвастаться остроумием. Свойственная умным людям ирония помогает им анализировать особенности некачественного контента и находить в нем смешные для себя вещи.

Вы любите кошек больше, чем собак

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science в 2014 году, люди, считающие себя кошатниками, гораздо лучше справляются с задачами на уровень интеллекта, чем собачники. Дело в том, что первые более чувствительные и замкнутые, в то время как любители собак более активные и общительные. Неудивительно, что люди с высоким интеллектом скорее заведут кошку, чем собаку, — с ней не нужно гулять, когда захочется прочитать очередную книгу.
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