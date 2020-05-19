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Как люди соблюдают дистанцию в общественных местах 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Постепенно во многих странах мира начали снимать ограничения в связи с пандемией коронавируса. Однако некоторые меры безопасности все еще остаются. Например, необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра. "Рамблер" рассказывает, как теперь люди защищаются в общественных местах.
Так, в Нью-Йорке люди уже начали посещать парки. Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, в парке Domino в Бруклине нарисовали белые круги, расположенные друг от друга на разрешенном расстоянии. В каждом из них могут сидеть люди: кто-то читает книгу, общается с друзьями, а кто-то занимается спортом.
Ограничения начали смягчать и в Германии. В стране открылись рестораны. В одном из кафе в городе Шверин, чтобы обеспечить дистанцию между гостями, придумали выдавать им соломенные шляпы с палками для плавания.
Владелец кафе в городе Тейлор в США решил рассадить за столы надувных кукол, чтобы посетители видели, куда можно сесть, а куда нет. А в одном из баров в штате Мэриленд, чтобы не лишать клиентов возможности выпить с друзьями, завезли специальные индивидуальные столики на колесах.
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