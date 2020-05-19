В Сети появилась фотография с завтраком советского инженера, но пользователи ее не оценили. Кадр был опубликован в Twitter-аккаунте «Жизнь в СССР!».

В подписи к снимку подписали, что так выглядел завтрак советского инженера и его семьи в 70-х годах. Однако пользователей возмутил пост. На фото видно семью из четырех человек за столом. Они питаются раками, рыбой, овощами и картофельным пюре.

@ussrlife

В Сети возмутились, так как в то время советский инженер вряд ли мог позволить себе такой завтрак. Большинство уверены, что с помощью снимка нужно было приукрасить жизнь в СССР.

"Там у аккаунта цель одна — пропаганда прекрасного СССР", "Помнится, мамка на завтрак омаров готовила…", "Ставь лайк, если помнишь вкус знаменитых ярославских устриц за 75 коп. коробка. На весь союз гремели", "А чебоксарская фуа-гра какая была! Ложка стояла", — поиронизировали комментаторы.

Еще одна группа людей усомнилась в том, что такой набор блюд подойдет для первого приема пищи.

"Если только главного инженера. Но все равно раки на завтрак — бред, так как требуют времени. Да и обилие зелени было не в традициях того времени. Оформление рыбы — для праздничного стола. В общем, вроде бы и ничего особенного, но мелочи выдают постановочное вранье"

В конце концов один из пользователь раскрыл загадку и узнал, что эта постановочная фотография была сделана в 1985 году и называлась "Рыбный день в кубанской семье".