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Как приближение кометы Галлеи спровоцировало массовый психоз 

Мария Сергеева 1 час назад
Отравление атмосферы: массовый психоз из-за кометы
Фото: Wikipedia
Комета Галлея — яркое космическое тело, возвращающееся к Солнцу каждые 75-76 лет. Данный астрономический объект стал первым удачным опытом в определении эллиптической орбиты и периодичности возвращений. Явление, разумеется, представляло интерес для научной общественности. Так, в 1910 году, когда ученые зафиксировали приближение кометы Галлеи, был проведен спектральный анализ, результаты которого повергли население планеты в ужас. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Исследование показало, что в составе хвоста космического тела содержится ядовитый газ циан и угарный газ. В тот период Земля должна была пройти через след кометы. Отрывочная информация тут же попала в прессу, где и приобрела масштаб бедствия в виде отравления атмосферы опасными для здоровья химическими элементами.
Публикации в СМИ спровоцировали массовый психоз: люди тут же понеслись покупать у своих предприимчивых сограждан "антикометные таблетки" и "антикометные зонтики", фермеры убирали с владений громоотводы, чтобы не притянуть электрические разряды, а в некоторых штатах американцы переселялись в пещеры. Другие жители Америки забирались в бочки с водой, пытаясь спастись от воспламенения кометного водорода в атмосфере. В мире резко возросло количество самоубийств, а службы в церквях шли круглосуточно.
Астрономы призывали людей к спокойствию, заверяя, что хвост кометы настолько разрежен, что никаких негативных эффектов на Землю оказать не сможет. Но массовую истерию это не остановило. Все закончилось только тогда, когда астрономический объект исчез из поля зрения напуганных людей.
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