Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео

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Поросенок-мутант с двумя головами и тремя глазами попал на видео 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Поросенок-мутант с двумя головами и тремя глазами родился на ферме в регионе Илоило на Филиппинах. Об этом сообщает сайт Newsflare.
Поросенок-мутант родился 17 мая, во время введенного из-за коронавируса режима строгой изоляции. Владелец дал ему кличку «Ко-пиг». У животного было две головы и три глаза.
Фермер счел, что рождение такого животного принесет его семье удачу, поэтому принес поросенка домой и постарался обеспечить ему особенный уход. Все соседи приходили, чтобы посмотреть на необычное животное.
Дочь мужчины Кэти рассказала, что несмотря на попытки хозяев спасти животное, Ко-пиг прожил всего четыре дня и скончался.
Двухголовые детеныши появляются на свет, когда эмбрион разделяется, как при формировании близнецов, но не до конца. Эта мутация называется полицефалия. Такие особи редко живут больше нескольких месяцев.
Ранее сообщалось, что козленок с двумя головами родился на семейной ферме в американской деревне Виттенберг, штат Висконсин. Козленка назвали Янус (Janus) в честь римского божества, которое обычно изображается с двумя лицами.
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