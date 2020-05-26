Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грязные секреты верхушки Третьего рейха 

Мария Сергеева 1 час назад
Грязные секреты верхушки Третьего рейха
Фото: Jared Enos
Всем известна нашумевшая фашистская теория ведения скоротечной войны, чтобы противник не успел мобилизировать свои военные силы. Однако в рамках блицкрига немецкое командование не упускало возможности резко повысить мощь солдат. "Рамблер" рассказывает об одном из факторов того, как фашисты смогли продемонстрировать такую результативность в Европе.
Немецкий журналист Норман Олер в своей книге "Тотальное опьянение. Третий рейх под наркотиками" ссылается на архивные документы, доказывающие метамфетаминовую (первитиновую) и морфиновую зависимость захватчиков.
Исследования на данную тему проводились и раньше: историки писали о пристрастии Германа Геринга к обезболивающим наркотическим веществам. Так, он в 1943 году забыл о приказе фюрера, касающемся бесперебойного снабжения войск генерала Паулюса под Сталинградом.
В 1920-х годах популярность кокаина и героина в Германии достигла невиданных ранее масштабов. Хоть и данные вещества были под запретом, спрос все равно оставался велик, а предложение одаривало зависимых людей чудесными демократичными ценами на товар.
Следующее десятилетие ознаменовалось использованием первитина как стимулирующего средства: уже с 1938 года началось его систематическое применение и в армии, и в оборонной промышленности. Кроме того, препарат даже содержался в рационе летчиков и танкистов, а именно — в шоколадных конфетах.
Для руководства Германии первитин стал возможностью усилить армию, которая могла участвовать в боевых действиях, долго не чувствуя усталости. О побочных эффектах метамфетамина умалчивалось.
Со временем нацистских медицинских чиновников стали беспокоить риски, которыми сопровождался прием наркотического препарата: у солдат снижалось критическое мышление обратно пропорциональное времени бодрствования, а также наличествовала мучительная ломка и по происшествии трех лет непрерывного принятия кристаллического метамфетамина — психоз.
Широкая продажа наркотических средств была ограничена в апреле 1940 года, однако в противовес этому нацистское военное командование выпустило "указ о стимуляторах", где приказывалось произвести 35 млн таблеток для армейских нужд.
Для гитлерюгенда разработали кокаиновую жевательную резинку, которая стала для немцев самым тяжелым наркотиком. Так, члены молодежной организации вместе с пачкой жвачки погружались в мини-субмаринах на глубину, чтобы реализовать один из военных планов фашистского командования. Им приходилось бодрствовать несколько суток подряд, поэтому зачастую заканчивалось все психопатией и неизлечимыми заболеваниями.
Адольф Гитлер, который стремился быть образцом "истинного арийца", по мнению автора книги, также плотно сидел на наркотических препаратах, которые ему поставлял "мастер инъекций Третьего рейха" Теодор Морелл, ставший в 1936 году личным врачом фюрера. Согласно информации журналиста, главе нацистской Германии делали инъекции с оксикодоном, а с июля по октябрь 1944 года Гитлер принимал кокаин. Уколы "мастера" позволяли ему избегать мучивших его болей в желудке, из-за чего и таблетки в свое время отошли на задний план. Морелл, как оказалось, любил делать инъекции, а фюрер после уколов чувствовал себя намного лучше, что отмечали даже его современники, удивляясь, как из усталого человека он вдруг превращался в полного сил лидера.
Видео дня. Странности, которые нашли ученые на снимках с Марса
Комментарии 1
Истории , Герман Геринг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Обострилась проблема проституток»
«Обострилась проблема проституток»
Семья нашла около миллиона долларов и решила вернуть
Семья нашла около миллиона долларов и решила вернуть
Как воевали советские зеки в Великую Отечественную
Как воевали советские зеки в Великую Отечественную
Кошка упала в обморок, понюхав хозяйский носок
Кошка упала в обморок, понюхав хозяйский носок
Видео
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
02:28
Поросенок-мутант с двумя головами попал на видео
Безумный мир
Как развлекаются на карантине в Париже
00:29
Как развлекаются на карантине в Париже
Люди
Ошибки, изменившие ход истории
Ошибки, изменившие ход истории
Истории
На видео попал взрыв зарядки, разнесший квартиру
00:47
На видео попал взрыв зарядки, разнесший квартиру
Вещи
Косули подрезали взлетающие истребители
00:33
Косули подрезали взлетающие истребители
Безумный мир
Невидимое препятствие скинуло девушку с тарзанки
00:24
Невидимое препятствие скинуло девушку с тарзанки
Безумный мир Люди
Золотая рыбка отвесила леща беспардонному котику
00:10
Золотая рыбка отвесила леща беспардонному котику
Безумный мир
Огромный медведь вышел из леса, обескуражив туристов
01:40
Огромный медведь вышел из леса, обескуражив туристов
Безумный мир
Что творили в Колизее гладиаторы
Что творили в Колизее гладиаторы
Истории
Кто совершил самый дерзкий побег из СССР
07:08
Кто совершил самый дерзкий побег из СССР
Люди Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение