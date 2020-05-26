Грязные секреты верхушки Третьего рейха 

Всем известна нашумевшая фашистская теория ведения скоротечной войны, чтобы противник не успел мобилизировать свои военные силы. Однако в рамках блицкрига немецкое командование не упускало возможности резко повысить мощь солдат. "Рамблер" рассказывает об одном из факторов того, как фашисты смогли продемонстрировать такую результативность в Европе.

Немецкий журналист Норман Олер в своей книге "Тотальное опьянение. Третий рейх под наркотиками" ссылается на архивные документы, доказывающие метамфетаминовую (первитиновую) и морфиновую зависимость захватчиков.

Исследования на данную тему проводились и раньше: историки писали о пристрастии Германа Геринга к обезболивающим наркотическим веществам. Так, он в 1943 году забыл о приказе фюрера, касающемся бесперебойного снабжения войск генерала Паулюса под Сталинградом.

В 1920-х годах популярность кокаина и героина в Германии достигла невиданных ранее масштабов. Хоть и данные вещества были под запретом, спрос все равно оставался велик, а предложение одаривало зависимых людей чудесными демократичными ценами на товар.

Следующее десятилетие ознаменовалось использованием первитина как стимулирующего средства: уже с 1938 года началось его систематическое применение и в армии, и в оборонной промышленности. Кроме того, препарат даже содержался в рационе летчиков и танкистов, а именно — в шоколадных конфетах.

Для руководства Германии первитин стал возможностью усилить армию, которая могла участвовать в боевых действиях, долго не чувствуя усталости. О побочных эффектах метамфетамина умалчивалось.

Со временем нацистских медицинских чиновников стали беспокоить риски, которыми сопровождался прием наркотического препарата: у солдат снижалось критическое мышление обратно пропорциональное времени бодрствования, а также наличествовала мучительная ломка и по происшествии трех лет непрерывного принятия кристаллического метамфетамина — психоз.

Широкая продажа наркотических средств была ограничена в апреле 1940 года, однако в противовес этому нацистское военное командование выпустило "указ о стимуляторах", где приказывалось произвести 35 млн таблеток для армейских нужд.

Для гитлерюгенда разработали кокаиновую жевательную резинку, которая стала для немцев самым тяжелым наркотиком. Так, члены молодежной организации вместе с пачкой жвачки погружались в мини-субмаринах на глубину, чтобы реализовать один из военных планов фашистского командования. Им приходилось бодрствовать несколько суток подряд, поэтому зачастую заканчивалось все психопатией и неизлечимыми заболеваниями.

Адольф Гитлер, который стремился быть образцом "истинного арийца", по мнению автора книги, также плотно сидел на наркотических препаратах, которые ему поставлял "мастер инъекций Третьего рейха" Теодор Морелл, ставший в 1936 году личным врачом фюрера. Согласно информации журналиста, главе нацистской Германии делали инъекции с оксикодоном, а с июля по октябрь 1944 года Гитлер принимал кокаин. Уколы "мастера" позволяли ему избегать мучивших его болей в желудке, из-за чего и таблетки в свое время отошли на задний план. Морелл, как оказалось, любил делать инъекции, а фюрер после уколов чувствовал себя намного лучше, что отмечали даже его современники, удивляясь, как из усталого человека он вдруг превращался в полного сил лидера.