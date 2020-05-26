Почему Иван Грозный мог казнить за худобу

Мировая история полнится различными актами жестокости, от которых волосы встают дыбом. Порой, виной массовой гибели людей становятся неуемные политические амбиции, или же неспособность управлять народом и прочее. Особняком стоят известные государственные деятели, которые сознательно используют негуманные методы продвижения своих идей, подавления бунтов и осуществления наказаний. Примером такого царя можно назвать Ивана IV Грозного — достаточно противоречивую фигуру в российской истории. О том, за что мог казнить русский царь — в материале "Рамблера".

Из уст историков в основном звучат признания государственных заслуг Ивана IV и в то же время не опускается его жестокий нрав. Примечательно, что и до Грозного кровавых эпизодов на Руси было значительное количество, однако царь превратил их в систематические.

Нельзя не упомянуть о важном инструменте того времени — опричнине: тайная полиция основывалась на розыске, дознании и казни обвиняемого с намеренным причинением ему страданий. Для провинившихся людей были придуманы многочисленные инструменты, иногда поражающие своей изощренностью.

Повешение за ребро:

Открытые источники

Сметная казнь при Иване Грозном стала одним из самых частых видов наказания. Так, например, наказывалось однократное воровство. Свою роль в этом сыграла и глубокая религиозность русского царя, выражавшаяся в укоренении тогдашних заблуждений. Государь полагал, что излишняя стройность — символ злых потаенных мыслей, которые иссушают тело. Учитывая жестокий нрав Ивана IV, некоторые бояре с соответствующим телосложением подкладывали под одежду подушки, чтобы скорый на расправу Иван Грозный не лишил их головы.