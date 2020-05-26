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Почему во времена Ивана Грозного могли казнить за худобу 

Мария Сергеева 4 часа назад
Почему Иван Грозный мог казнить за худобу
Фото: Открытые источники
Мировая история полнится различными актами жестокости, от которых волосы встают дыбом. Порой, виной массовой гибели людей становятся неуемные политические амбиции, или же неспособность управлять народом и прочее. Особняком стоят известные государственные деятели, которые сознательно используют негуманные методы продвижения своих идей, подавления бунтов и осуществления наказаний. Примером такого царя можно назвать Ивана IV Грозного — достаточно противоречивую фигуру в российской истории. О том, за что мог казнить русский царь — в материале "Рамблера".
Из уст историков в основном звучат признания государственных заслуг Ивана IV и в то же время не опускается его жестокий нрав. Примечательно, что и до Грозного кровавых эпизодов на Руси было значительное количество, однако царь превратил их в систематические.
Нельзя не упомянуть о важном инструменте того времени — опричнине: тайная полиция основывалась на розыске, дознании и казни обвиняемого с намеренным причинением ему страданий. Для провинившихся людей были придуманы многочисленные инструменты, иногда поражающие своей изощренностью.
Повешение за ребро:
Открытые источники
Сметная казнь при Иване Грозном стала одним из самых частых видов наказания. Так, например, наказывалось однократное воровство. Свою роль в этом сыграла и глубокая религиозность русского царя, выражавшаяся в укоренении тогдашних заблуждений. Государь полагал, что излишняя стройность — символ злых потаенных мыслей, которые иссушают тело. Учитывая жестокий нрав Ивана IV, некоторые бояре с соответствующим телосложением подкладывали под одежду подушки, чтобы скорый на расправу Иван Грозный не лишил их головы.
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Комментарии 4
Истории , Иван Грозный
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