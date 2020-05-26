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Как люди просыпались до изобретения будильника 

Мария Сергеева 2 часа назад
Как люди просыпались до изобретения будильника
Фото: depositphotos.com
Специальные будильники для нас уже изобретения прошлого века: гораздо проще рассчитывать на встроенное в смартфон приложение, которое довольно вариативно и приятно в эксплуатации. Привыкнув к новшеству мы можем лишь удивляться как раньше приходилось обращаться со старомодными будильниками. А что насчет еще более раннего времени, когда и этого не было? "Рамблер" рассказывает, как раньше люди не просыпали важные дела.
Приблизительно до 1970-х годов существовала профессия будильщика, представителям которой предстояло изо дня в день проходиться по городским улочкам и будить людей. У кого-то имелась длинная палка, чтобы стучать ей по окнам квартир пролетариев. Другие же мастера своего дела предлагали элитарные услуги по воссозданию шума и грохота.
Представительница династии будильщиков легендарная Мэри Смит использовала плевательные трубки, с помощью которых она могла попасть даже в окно на третьем и четвертом этажах.
Конечно же, будильщикам было проще, когда у них была договоренность со всем районом. Тогда работник мог ходить по всему району и безудержно орать.
Удивительно, что каких-то 50 лет назад профессия еще не была вымершей, однако все изменилось, когда даже самые нищие горожане смогли позволить себе будильники, а будильщики окончательно потеряли свое место в обществе.
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