У кошки в России нашли коронавирус

Кошка в России заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ВОЗ.

У пятилетнего животного взяли мазки из горла и носа, потом проанализировали их с помощью ПЦР и нашли COVID-19. Не сообщается, где заразилась кошка, но известно, что она помещена на карантин.

В других странах ранее уже наблюдались случаи, когда хозяева заражали своих питомцев коронавирусом. Животные могут передавать болезнь тому же виду. Однако, не было зафиксировано случаев, когда питомец передавал вирус человеку.