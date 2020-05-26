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У кошки в России диагностировали коронавирус 

Елизавета Назарова 2 часа назад
У кошки в России нашли коронавирус
Фото: depositphotos.com
Кошка в России заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ВОЗ.
У пятилетнего животного взяли мазки из горла и носа, потом проанализировали их с помощью ПЦР и нашли COVID-19. Не сообщается, где заразилась кошка, но известно, что она помещена на карантин.
В других странах ранее уже наблюдались случаи, когда хозяева заражали своих питомцев коронавирусом. Животные могут передавать болезнь тому же виду. Однако, не было зафиксировано случаев, когда питомец передавал вирус человеку.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что названы породы кошек, которые больше всего подвержены заболеваниям.
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