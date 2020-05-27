Щука рекордного размера погибла в Англии

В британском графстве Норт-Йоркшир обнаружили мертвую щуку рекордного размера. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Рыба погибла по естественным причинам в период, когда в Великобритании были введены карантинные меры, ограничивающие, среди прочего, и рыбную ловлю. Щука весила 24 килограмма, а ее длина составляла около 120 сантиметров. Предположительный возраст рыбы — 11 лет.

Самая крупная щука, пойманная в Великобритании, весила 21,2 килограмма, то есть почти на три килограмма меньше. Рекорд был поставлен в 1992 году в Уэльсе. Мировым рекордом считается щука весом 26,7 килограмма, которую в 2019 году поймал чешский рыболов Лукас Матейка (Lukas Matejka).

Рыбу обнаружил владелец частного рыболовного заказника Брайан Морланд (Brian Morland) во время прогулки с собакой. Щука лежала на берегу пруда. Морланд предполагает, что она умерла после нереста.

Ранее сообщалось о рыбаке из американского штата Миннесота, который поймал щуку размером с человека. Местный департамент природных ресурсов зарегистрировал рекорд и признал пойманную щуку самой длинной в истории рыболовства штата.