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Взлетел в кресле на высоту 5000 метров и выжил 

Александра Нечаева 29 минут назад
Взлетел в кресле на высоту 5000 метров и выжил
Фото: Кадр из фильма «Денни – Летающий шезлонг»
Водитель грузовика по имени Ларри Уолтерс всю жизнь мечтал о полетах и даже записался в ВВС, чтобы осуществить свою мечту. Однако из-за плохого зрения его отчислили. С тех пор за самолетами Ларри наблюдал лишь, сидя в кресле на заднем дворе своего дома в Лос-Анджелесе. Но однажды ему в голову пришла необычная идея: отправиться в небо прямо на том же любимом кресле, привязав к нему воздушные шары. О том, что из этого вышло, рассказывает «Рамблер».
Для осуществления плана Ларри потребовалось лишь купить 45 метеозондов, каждый диаметром около полуметра. Отчаянный изобретатель привязал их к своему креслу (его он предварительно накрепко закрепил) и накачал гелием. Все.
Будущий «воздухоплаватель» рассчитывал подняться на высоту около десяти метров, полетать над городом и спокойно опуститься на землю. Чтобы не скучать в своем необычном путешествии, Ларри приготовил несколько сэндвичей, взял несколько несколько бутылок пива и дробовик, чтобы с помощью него сбивать баллоны для посадки на землю. На этом нехитрые приготовления были закончены.
Ларри крепко привязал себя к любимому креслу, «оснащенному» огромными шарами, попросил друга перерезать канат, которым оно было привязано к дереву, и приготовился наслаждаться полетом. Но что-то пошло не так.
Кадр из видео
Вместо того, чтобы плавно подняться невысоко над поверхностью земли, кресло стремительно взмыло в воздух и стало набирать высоту. Уолтерс от неожиданности забыл про дробовик, вспомнив о ружье лишь когда сбивать наполненные гелием шары уже было откровенно страшно. На кресле, привязанном к полуметровым баллонам, Ларри поднялся на высоту почти в 5000 метров! И даже умудрился попасть в воздушный коридор аэропорта Лос-Анджелеса, где его заметили пилоты, пролетающих неподалеку самолетов.
“Дрейфовал” в воздухе Уолтерс около двух часов, изредка подкрепляясь оказавшимися весьма кстати сэндвичами и пивом и обдумывая, как ему вернуться на землю. Наконец, Ларри, ужасно замерзнув на высоте, решился прострелить пару шаров и начал плавно снижаться. Затем еще несколько «лишних» баллонов подверглись той же участи, а горе-пилот опускался все ниже и ниже. Но на этом приключения Уолтерса не закончились: свисающие с кресла тросы запутались в линии электропередачи, куда «посчастливилось» опуститься воздухоплавателю. Окрестности Лонг-Бич на полчаса лишились электричества, Уолтерс, к счастью не пострадал.
Ларри, наконец, удалось спуститься на землю, причем целым и невридимым. Правда, внизу его уже ждали полицейские, которые забрали горе-пилота в участок. В итоге Уолтерсу пришлось заплатить штраф в 1500 долларов.
Позже Ларри Уолтерсу был удостоин премии Дарвина, кстати, один из немногих, кто выжил и сумел рассказать собственную историю сам после нелепого приключения.
Ларри Уолтерс так и не женился, детей у него не было. Мужчина покончил с собой в 1993 году в возрасте 44 лет.
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