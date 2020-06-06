«Бегут как крысы с корабля и разносят заразу»

Москва стала эпицентром распространения коронавируса в России. В столице зафиксировано больше всего случаев COVID-19. Многие люди на время самоизоляции поехали к родственникам. Из-за этого в регионах стали еще больше недолюбливать москвичей. "Рамблер" рассказывает, что россияне думают о жителях столицы.

Так, москвичей просят не приезжать в Санкт-Петербург. Вот, что думает об этом одна из жительниц города:

"У нас только начали снимать ограничения. Только толпы заскучавших москвичей из главного источника заразы в стране нам не хватало".

Особенно ненависть к москвичам проявилась в Кургане после того, как в город приехала зараженная коронавирусом девушка. В социальных сетях разгорелся настоящий скандал.

"У них в Москве карантин…Они к нам поползли! Закройте город! Мы сидим, на дачу не едем…Бережем город и жителей, а тут… Получите посылочку из Москвы", "Закрыть Москву, чтобы не распространяли заразу!", "Зачем вообще пускают из других городов, тем более из Москвы — рассадника инфекции", "Пусть сидят в своей Москве, раз там так хорошо (было)".

Кто-то даже предложил сжечь столицу:

"Еще Кутузов в свое время сказал…Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву…Со всей ее заразой…И не пускать в другие регионы России…Безмозглые что ли? Когда научатся думать головой и не только о себе".

В Курской области тоже не рады москвичам. По рассказам местных, автомобилистов со столичными номерами даже отказались обслуживать на заправке.

А, вот, что думают о москвичах в Нижнем Новгороде: