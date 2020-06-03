Погромы после убийства полицейским невиновного темнокожего мужчины прошли сразу по нескольким американским городам. Население напугано поведением демонстрантов, которые вдруг начали сжигать, грабить и ломать магазины и рестораны в своих же городах. Владельцы бизнесов, итак "побитых" пандемией, в ужасе просят не трогать их помещения.

Но некоторые, как выяснил "Рамблер", решили взять все в свои руки. Так владельцы русского ресторана "Пушкин" в Сан-Диего (Калифорния) и их друзья встали живым щитом перед его дверями, чтобы защитить свое дело.

@pushkinrestaurant

Фото смелых ребят в кокошниках и ушанках разлетелись по соцсетям, а американцы были в восторге от "русской мафии".

"Мы не мафия, мы просто любим борщ", — написали в Instagram ресторана.

Оказалось, что в этом "батальоне" на самом деле были русскоязычные выходцы из стран бывшего СССР (армяне, русские, украинцы, азербайджанец). Владелец ресторана, Айк Газарян, в Instagram записал видео прямо с места событий.

Пользователи Сети были под впечатлением от происходящего — ночь и 10 ребят, прикрывающих собой свой бизнес.

"10 русских крепких парней стоят у дверей и мало кто даже посмотрит. Мимо нас очень много людей проходило, но никто даже не посмел. Они прошли мимо нас…", — рассказал Айк.

Вокруг творился хаос, и когда новая толпа демонстрантов направилась в сторону "Пушкина", обстановка стала похожа на голливудский боевик.

"Сюда на нас идут?… Окей ребята, подготовьтесь. Б***, вечеринка началась?

Идут на нас, "салюты" пускают. Окей, ну что я могу сказать… Из десяти парней здесь все со своими пушками, поэтому мне по фигу. Пусть идут. У нас больше оружия, чем человек здесь. Пусть только попробуют что-то сделать…", — говорил тогда Газарян.

@pushkinrestaurant

При этом сами ребята никого бить не собирались.

"Стоим здесь, никого не трогаем, никого не бьем. Просто тупо закрываем ресторан. Никого не провоцировать!", — предупредил Айк.

Толпа с криками и сигналами будто волной накрыла улицу, на которой располагается русский ресторан, но Газарян оказался прав — никто так и не осмелился подойти к "Пушкину".

В Сети люди со всех концов России писали одобрительные комментарии и благодарили мужчин за смелость.