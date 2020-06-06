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Какие русские фамилии давали иностранцам на Руси 

Русская семерка 1 час назад
Какие русские фамилии давали иностранцам на Руси
Фото: Русская семерка
На все народы, живущие в России, русские оказали культурное влияние. Одной из его форм было наречение нерусских русскими именами и фамилиями. Разбираемся, как проходил этот процесс, и какие звучащие по-русски фамилии на самом деле русскими не являются.

Кто давал нерусским русские фамилии

Большинство людей во всем мире вплоть до XVIII-XIX веков жили без фамилий. По переписи 1897 года 75% подданных Российской Империи нарекались только именем. В них просто не было никакой необходимости. Небольшие человеческие сообщества, такие как русская крестьянская община, обходились небольшим списком из 10-15 широко распространенных имен для каждого пола. Если это требовалось для упрощения идентификации, человека наделяли кличкой, которая не передавалась по наследству и не была фамилией (Ванька Косой сын Петра Рыжего).
Так было не только у простого народа, но и у аристократии. И. В. Кублицкая в книге «Имена и фамилии. Происхождение и значение» приводит такие сведения. «В первой половине XIV в. боярин Андрей Иванович Кобыла имел трех сыновей: старший Семен Жеребец, правнук которого записан как Жеребец-Кобылин, родоначальник Жеребцовых; второй сын — Александр Елка Кобылин — от него пошли Кобылины; третий — Федор Кошка, родоначальник Кошкиных, от которых вели родословную Романовы».
Но бюрократическим государствам XVIII-XIX веков понадобилось более совершенная система идентификации людей. Невозможно эффективно собирать налоги с 7 миллионов Иванов и 8 миллионов Петров. Поэтому все государства рано или поздно начинали создавать более удобную для бюрократии систему идентификации граждан не только по имени, но и по фамилии. Интересно, что в Китае, стране с самой древней бюрократической традицией, это было сделано еще в IV веке. Но в Европе и в России этим занялись в Новое Время. И логично, что в странах, где один народ правит другими, эти даваемые сверху фамилии были всегда на языке народа-хозяина. Поэтому у африканцев можно часто встретить французские фамилии, у индейцев испанские и английские, у якутов русские, а у евреев — немецкие и польские.

Еврейские фамилии

Евреи, как и другие жители Российской Империи, в большинстве своем не имели фамилий. Поэтому многие из них получали их примерно в таком же порядке, в каком их получали русские. Специфика здесь заключается в том, что именно евреи чаще всего брали себе фамилии по роду деятельности.
Такие фамилии могли получать и русские, но все же очень многие «профессиональные» фамилии, такие как Шапошников, Крамаров (от украинского крамарь — лавочник), Кузнецов, Винокур — на самом деле не русские, а еврейские. Интересно, что так же получались и немецко-еврейские, и польско-еврейские, и арабо-еврейские фамилии. Один и тот же «медицинский» смысл имеют еврейские фамилии Докторов, Шпитальник и Фарадж.
Но такой фамилией могли наделить и нееврея. Большинство Кузнецовых или Рыбаковых сегодня — русские. Но есть и ряд стопроцентно еврейских фамилий, образованных от русских слов. Например, Верник или Резник. Первая произошла от заимствованного в идиш из славянских языков слова, обозначающего доверенное лицо еврейской общины. А вторая — от профессионала кошерного забива скота, то есть того, кто «резал» животных. Фамилии Хазанов и Талесников тоже стопроцентно еврейские, и произошли от названия религиозных должностей. Также некоторые из русских фамилий, кончающихся на -ин, имеют еврейское происхождение. Интересно, что почти все русские фамилии, образованные от еврейских имен, к евреям чаще всего никакого отношения не имеют. Они попали в русский язык через Библию, а не через евреев. Так, например, фамилия Исаковы принадлежала древнему новгородскому боярскому роду, а Абрамов — одна из самых популярных фамилий русских крестьян. А дворяне Давыдовы вообще ведут свою родословную от Чингизхана.

Фамилии народов Севера и Сибири

У коренных народов России тоже можно очень часто встретить русские фамилии. Особенно это касается народов, перешедших в православие. Вместе с новой религией они получали и новые русские христианские имена. Поэтому сегодня довольно сложно встретить якута или эвенка с древним народным именем — среди них гораздо больше тех же Иванов и Петров. Тоже самое, кстати, относится и к крященам. Почти неотличимые от татар по культуре и языку, но православные, они почти все поголовно носят русские имена и фамилии.
Была и еще одна необходимость давать народам Севера и Сибири русские имена. Зачастую у них сохранялись древние обычаи, по которым у человека было несколько имен, которые он использовал в разных ситуациях, или же в разные периоды жизни. Например, обычай тайного имени фиксируется у тунгусов. В середине XIX века исследователь Маак встречался с представителями тунгусского рода Манегиров (вполне себе фамилия, но все не так-то просто), и записал такое: «Собственного имени манягр не произносит. Если манягра спросят, как его зовут, то он или промолчит, или скажет вместо своего имени какое-нибудь другое». Поэтому вплоть до революции тунгусы, якуты и эвенки пользовались в быту своими национальными именами, а в документах были записаны русскими десакрализированными именами и фамилиями, с которыми не было связано табу.
Когда тунгус или якут переходил в православие, ему давали русское православное имя. Имя первого православного предка зачастую становилось фамилией рода. Это происходило в XVII-XVIII веках, когда список популярных русских имен несколько отличался от сегодняшнего. Поэтому среди представителей этих народов много Куприяновых, Савельевых, Михайловых, Поисеевых (от имени Паисий). А еще среди северных народов очень популярно как имя Иннокентий, так и производные от него фамилии. Это связано с особым почитанием просветителя Сибири архиепископа Иннокентия.

Советские фамилии

Советская власть разрешила людям свободно менять фамилии. Этой возможностью воспользовались очень многие. Одни меняли неблагозвучные фамилии. Другие же, в порыве революционного духа, становились Тракторовыми, Советовыми, Комиссаровыми или Пролетарскими. Такие пламенные революционеры находились по всей стране, и советские, но от этого не менее русскоязычные фамилии принимали казахи и татары, якуты и ингуши. Многие из их потомков давно поменяли такие авангардные фамилии на более традиционные. Но и сегодня можно изредка встретить казаха Мартенова или татарина Виленина.
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