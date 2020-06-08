Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие русские народные сказки на самом деле английские 

Кириллица 2 часа назад
Какие русские народные сказки на деле английские
Фото: Кириллица
В многообразии русских народных сказок, наряду с колоритными самобытными сказаниями встречаются произведения коллективного творчества с так называемым бродячим сюжетом, выявляемым в фольклоре разных культур.
Переходя из страны в страну, такие сказки сохраняют основную канву, но обрастают характерными для каждой нации особенностями, которые позволяют считать их духовной собственностью того или иного этноса.
Но специалисты в области фольклористики научились проводить анализ, позволяющий идентифицировать исторические корни сказок и пути их проникновения в разные языки.

«Колобок»

Оказывается всем известная с младых ногтей сказка «Колобок» вовсе не оригинальное создание русского народа. И хотя впервые «Колобок» был опубликован в России в антологии сказок Афанасьева в 1873 году, по международному классификатору сюжетов Аарне-Томпсона, он принадлежит к типу «убежавший блин», имеющий аналоги, как в западном, так и в восточном фольклоре.
За исключением незначительных поправок, связанных с культурными традициями того или иного народа, сюжет этих сказок идентичен и построен на преследовании главного героя разными людьми и животными, и фатальной встрече с хитрой Лисой.
В английской народной интерпретации Колобок знаменит как Джонни-пончик, в немецком и скандинавском вариантах он выступает в роли Беглого Блина, а в американском изложении прославлен как Имбирный человечек.
Именно последний персонаж приобрел всемирную славу и, перекочевав из сказки в реальность, стал брендовым печеньем. Имбирные пряники в форме человечка считаются излюбленным лакомством Санта-Клауса, их традиционно готовят на католическое Рождество.

«Три медведя»

Кто бы мог подумать, что сказка «Три медведя», в которой фигурирует семья национального символа России, имеет нерусские корни. Оказывается, родиной произведения является Англия, где детишкам на ночь читали сказку «Златовласка и три медведя».
На русский язык данное сказание в 1875 году перевёл Лев Толстой, который поначалу не определился с именем героини и называл её «одна девочка», а позже решил наречь Машей, частым действующим лицом народных сказок. Кроме того он даровал имена косолапым: папу стали звать Михаил Иванович, маму — Настасья Петровна, и сынишку — Мишутка.
В английскую литературу «Сказка про трёх медведей» попала в 1837 году в изложении Саути, который переработал шотландский сюжет, где вместо девочки фигурировал хитроумный Лис. Правда, в его версии, Лис был заменён не на заблудившуюся малышку, а на старушку-хулиганку. Окончательный вид сказка приобрела благодаря Кандэллу, который в 1850 году убрал из повествования бабушку шалунью и ввел в него послушную девочку Златовласку, заглянувшую в домик лесных жителей не из баловства, а потому что устала.
Кстати англичанке Мюр принадлежит авторство стихотворного варианта этой сказки, которую она записала для своего племянника в 1813 году. Основываясь на публикации Саути, она создала самую кровожадную модификацию этой сказки, поскольку в финале её повествования бабуся-дебоширка, спасаясь бегством из дома медведей, выпрыгивает из окна римской многоэтажки и накалывается на остриё шпиля собора Св. Павла.

«Волк и семеро козлят»

В 1915 году получившее в издании Сытина статус русской народной сказки фольклорное произведение «Волк и семеро козлят» на самом деле принадлежит перу знаменитых немецких сказочников братьев Гримм. Достоверно, не известно были ли они авторами или просто переработали популярный в Германии и других странах сюжет устного народного творчества, однако именно Гриммы опубликовали её в начале XIX века в цикле «Сказки братьев Гримм».
Быстро завоевавшая популярность в России сказка постепенно стала обрастать деталями из русской жизни и быта, а потому стала неотделимой частью русского фольклора.

«Мальчик-с-пальчик»

Не менее интересна история появления не совсем русской народной сказки «Мальчик-с-пальчик», инверсии которой известны на французском, турецком, японском, украинском языках, а также на хинди и иврите.
Исследователи фольклора пришли к заключению, что впервые сказка с сюжетом про приключения Мальчика-с-пальчика была напечатана в Лондоне в 1621 году. Автором этой брошюры, называвшейся «The History of Tom Thumbe», считается Джонсон, у которого позаимствовал сюжет сказочник Перро.
Включив её в книгу «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями» француз Перро внёс в сюжет острую социальную подоплёку, голод и отчаяние, царившие на его родине в 1697 году.
Спустя годы на сказку «Мальчик-с-пальчик» обратили внимание всё те же братья Гримм, в 1814 году перенёсшие действие на немецкую землю, где необычный мальчик рождается у семейной пары, мечтавшей хоть о крошечном ребёнке.
В русской версии сказки, записанной на страницах книги Афанасьева, в смышлёного мальчика перевоплощается отрубленный при шинковке капусты мизинец хозяйки.
Наполненная описаниями исконно крестьянского быта русская вариация «Мальчика-с-пальчика» наиболее близка по содержанию немецкому повествованию.

«Емеля-дурак»

Занимательно, но считающаяся русской народной сказка «Емеля-дурак», в которой слагается гимн лени, вовсе не является достоянием нашего устного коллективного творчества. Помещённая в сборник сказок Афанасьева она имеет сноску, информирующую о том, что этот сказ перепечатан с лубка — типичного комикса прошлых лет, обязательно имевшего персонифицированного создателя.
Об авторском происхождении сказки «Про Емелю-дурака» свидетельствуют многочисленные книжные обороты, не употребляемые в народной речи.
Проведя анализ этого произведения, лингвисты сошлись во мнении, что прообразом сказки, скорее всего, стали анекдотические сюжеты Страпаролы «О Пьетро Дураке» и Базиле «Пентамерон».
Кстати, специализировавшиеся на печати лубка «писатели» часто прибегали к итальянской литературе, персонажи которой, ассимилировались на русской земле и начинали жить своей жизнью.

Царевна-Лягушка

Истоки русской народной сказки «Царевна-Лягушка» обнаруживаются в глубокой древности, когда древнегреческий историк Геродот, путешествуя по востоку, записал миф, услышанный у скифов Причерноморье и Приазовье.
Назвав его «Сказ о женщине-змее и богатыре» античный автор поведал миру фантастический рассказ о встрече воина с восхитительно красивой полуженщиной-полузмеёй, обладавшей божественной силой. Как оказалось позже, у этого племени существовал культ полудевушки-полурептилии, о чем красноречиво свидетельствуют обнаруженные археологами в скифских курганах артефакты, датируемые V–III веками до н. э.
В России эта история была впервые перепечатана с западноевропейского источника в XVIII веке, и, сменив своё название на «Царевну-Лягушку», приобрела характерные черты русской народной сказки.
В собрании сказок Афанасьева скифская богиня превратилась из змеи в лягушку, утратила часть своей магической силы, но всё равно осталась в плеяде ярких запоминающихся преданий.
Видео дня. На видео попал кабан, гулявший по Москве
Кириллица: последние новости
«Варяг»: как на самом деле погиб легендарный русский крейсер «Варяг»: как на самом деле погиб легендарный русский крейсер «Вдовица убогая»: зачем Иван Грозный притворялся женщиной «Вдовица убогая»: зачем Иван Грозный притворялся женщиной Гопники: кого на самом деле так называли в России Гопники: кого на самом деле так называли в России
Комментарии 1
Истории , Лев Толстой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые завораживающие фигуры высшего пилотажа
Самые завораживающие фигуры высшего пилотажа
Как душманы пытали пленных советских солдат
Как душманы пытали пленных советских солдат
Какие женщины в древности могли ходить голыми
Какие женщины в древности могли ходить голыми
Инженер объяснил, как спастись в падающем лифте
Инженер объяснил, как спастись в падающем лифте
Новости партнеров
Видео
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
00:29
Мужчина устроил заплыв по улице в Подмосковье
Безумный мир
Женщина встретила загадочное лысое существо
00:23
Женщина встретила загадочное лысое существо
Безумный мир
В Норвегии дома ушли в море
02:27
В Норвегии дома ушли в море
Истории
На трассе «Кавказ» нашли могильник
02:58
На трассе «Кавказ» нашли могильник
Безумный мир Вещи
Открытия, которые все еще ставят ученых в тупик
10:24
Открытия, которые все еще ставят ученых в тупик
Безумный мир Истории
Самые завораживающие фигуры высшего пилотажа
13:31
Самые завораживающие фигуры высшего пилотажа
Безумный мир
Во сколько обошелся Абрамовичу «Крик»
00:30
Во сколько обошелся Абрамовичу «Крик»
Люди Вещи
На видео попала собака, живущая в теле кошки
01:08
На видео попала собака, живущая в теле кошки
Безумный мир
Названы признаки того, что телефон прослушивают
00:25
Названы признаки того, что телефон прослушивают
Вещи
На видео попал кабан, гулявший по Москве
00:29
На видео попал кабан, гулявший по Москве
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение