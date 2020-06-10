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Мужчина сохранил спокойствие после ранения стрелой в сантиметре от сердца 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина спокойно стоял со стрелой у сердца
Фото: Lenta.ru
Житель города Наньин в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая чудом выжил после того, как стрела арбалета случайно попала ему в грудь в сантиметре от сердца. Об этом сообщает сайт New York Post.
Сяо Пэн купил в интернет-магазине арбалет и стрелы, чтобы практиковаться с ними дома. В субботу, 6 июня, во время тренировки он случайно ранил себя. Стрела попала в грудь, менее чем в сантиметре от сердца.
Последствия произошедшего попали на видео. На записи видно, как Пэн стоит на улице с торчащей из груди стрелой, а вокруг собираются люди. При этом, пострадавший сохраняет спокойствие.
Врачи доставили китайца в больницу и провели часовую операцию, чтобы удалить стрелу. Пациент восстанавливается после произошедшего.
Ранее сообщалось, что житель американского города Адамс, штат Массачусетс, случайно застрелил из арбалета соседа, на которого напали два питбуля. Полицейские считают, что американец погиб в результате несчастного случая.
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