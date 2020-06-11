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Россиянки массово обнажились в защиту обвиненной за рисунки с вагинами художницы 

Lenta.ru и ещё 5 2 часа назад
Россиянки массово обнажились в защиту художницы
Фото: Lenta.ru
Российские пользовательницы Twitter начали массово обнажаться в защиту художницы и фем-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой. Ранее ей предъявили обвинение в распространении порнографии за рисунки с изображением интимных частей тела.
Уголовное дело в отношении девушки было возбуждено из-за абстрактных рисунков влагалища в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте». В описании сообщества говорилось, что оно создано, чтобы снять «стигму с женской физиологии». На активистку заведено еще одно дело — о пропаганде гомосексуализма.
Россиянки считают преследование Цветковой необоснованным. «Женские тела не порнография. Схематичные рисунки не порнография», — написала @DailyRavenclaw. В поддержку Цветковое многие пользовательницы выложили эротические фотографии. «Это мой небольшой вклад в #нюдсочетверг, который я бы хотела посвятить Юле Цветковой. Женское тело — это не порнография, за которую должны давать реальные сроки», — объяснила свое участие в акции юзерша @vzrosly_content.
@vzrosly_content
«Этот (первый) #нюдсочетверг о том, что наши тела — не преступление», — написала также @felmzdshteiyn.
@felmzdshteiyn
О том, что Цветковой было предъявлено обвинение, стало известно 9 июня. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
Дела в отношении художницы начали открывать одновременно с началом ее попыток организовать фестиваль молодежного искусства. Местные власти назвали его «развратной заразой» из-за спектакля «Голубое и розовое» о гендерных стереотипах и антимилитаристских постановок с критикой Советского Союза. Также Цветкова получала угрозы от гомофобного движения «Пила».
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Истории , Другое , Юлия Цветкова
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