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Эффективная маскировка совы сделала ее невидимой на фото 

Lenta.ru 1 час назад
Маскировка совы сделала ее невидимой на фото
Фото: Lenta.ru
Фотограф Варун Джайн (Varun Jain) из индийского города Ченнай опубликовал снимок из леса, на котором крайне сложно разглядеть сову. Как сообщает Daily Mail, все дело в невероятно эффективной маскировке хищной птицы, сделавшей ее практически невидимой.
По словам 30-летнего фотографа, он запечатлел этот кадр во время сафари в национальном парке Пенч в центре Индии. Он рассказал, что изначально пытался выследить леопарда и сделать фото с его участием, однако в один момент Джайн обратил внимание на крону дерева и понял, что внутри находится сова.
«Потребовалось почти 10 минут, чтобы окончательно понять, что мы смотрели на сову», — пояснил автор снимка. Индиец добавил, что был на месте с группой друзей и выследить птицу им помог случай. «Мы бы ее упустили, если бы не совершенно незначительное движение совы, которое и привлекло мое внимание», — сообщил Джайн.
По его словам, сам кадр сделать оказалось несложно, а вот убедить людей в том, что на снимке есть сова, оказалось куда сложнее.
Ранее пользователь Twitter опубликовал видео, в котором грузовой автомобиль везет людей по горной дороге. В ролике был запечатлен общественный транспорт в Гималаях, однако в комментариях многие посчитали видео доказательством существования ковра-самолета.
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