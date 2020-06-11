Маскировка совы сделала ее невидимой на фото

Фотограф Варун Джайн (Varun Jain) из индийского города Ченнай опубликовал снимок из леса, на котором крайне сложно разглядеть сову. Как сообщает Daily Mail, все дело в невероятно эффективной маскировке хищной птицы, сделавшей ее практически невидимой.

По словам 30-летнего фотографа, он запечатлел этот кадр во время сафари в национальном парке Пенч в центре Индии. Он рассказал, что изначально пытался выследить леопарда и сделать фото с его участием, однако в один момент Джайн обратил внимание на крону дерева и понял, что внутри находится сова.

«Потребовалось почти 10 минут, чтобы окончательно понять, что мы смотрели на сову», — пояснил автор снимка. Индиец добавил, что был на месте с группой друзей и выследить птицу им помог случай. «Мы бы ее упустили, если бы не совершенно незначительное движение совы, которое и привлекло мое внимание», — сообщил Джайн.

По его словам, сам кадр сделать оказалось несложно, а вот убедить людей в том, что на снимке есть сова, оказалось куда сложнее.

Ранее пользователь Twitter опубликовал видео, в котором грузовой автомобиль везет людей по горной дороге. В ролике был запечатлен общественный транспорт в Гималаях, однако в комментариях многие посчитали видео доказательством существования ковра-самолета.