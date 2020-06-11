Идеальная маскировка совы сделала ее невидимой

Совершенная маскировка совы сделала ее абсолютно невидимой на снимке.

Индийский фотограф Варун Джайн опубликовал фотографию из местного леса. На нем запечатлена часть дерева, на котором сидит сова. Ее крайне сложно заметить, но она там есть.

Кадр был сделан во время сафари в национальном парке Пенч в центре Индии. Изначально Варун хотел сфотографировать леопарда, но случайно приметил птицу, сидящую в дупле дерева, и поразился уровню ее маскировки.

"Мы бы ее упустили, если бы не совершенно незначительное движение совы, которое и привлекло мое внимание",

— отметил он.

@varunvj

Фотограф добавил, что сделать кадр было несложно. Гораздо легче, чем убедить людей потом, что на снимке действительно есть сова.