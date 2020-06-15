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Пикантные традиции древних кельтов 

Полина Алферова 2 часа назад
Сексуальные традиции древних кельтов
Фото: Кадр из сериала "Камелот"
Греки и римляне высокомерно считали окружающие их европейские народы варварскими. Однако в некоторых аспектах варварские племена были куда современнее, чем представители античной цивилизации. И в первую очередь, речь идет о кельтах. Подробности — в статье «Рамблера».
Кельтские племена занимали обширную территорию Европы — от Великобритании и Ирландии на севере до центральной Испании на юге. До сих пор потомков кельтов можно встретить во французской Бретани, в Уэльсе, Шотландии и Ирландии. Кельтское культурное наследие можно найти, прежде всего, в цикле о короле Артуре и в английском фольклоре.
Брачные традиции кельтов удивляли римлян, которые столкнулись с ними сначала в Галлии (сейчас — Франция), а потом и в Британии.
Фактически у кельтов было 9 форм брака, которые отличались условиями брачного контракта и взаимной ответственностью супругов.
При этом о подчинении женщины мужчине речи не шло — она могла сама распоряжаться имуществом и наследовать его, зарабатывать деньги и не отдавать их мужу, а также развестись. Ее социальная активность также не ограничивалась.
Кельтская женщина могла быть целительницей, жрицей (многие культы не предполагали безбрачия), поэтессой, заниматься любым ремеслом и даже стать воительницей. Вообще почти каждая кельтская женщина неплохо владела оружием (лук, копье, кинжал) и могла самостоятельно защитить себя.
Один из видов кельтского брака предполагал, что каждый год муж платил родне жены определенную сумму. В первый год она полностью уходила теще и тестю, потом деньги делились между женой и ее родителями. С течением времени ежегодная плата становилась личными средствами супруги.
Другой вид брака предполагал похищение женщины с ее согласия, но без ведома родителей. Тогда муж не платил выкуп родителям жены, но те могли и отказаться от строптивой дочери.
Кроме того, мужчина имел возможность совершенно легально посещать незамужнюю девушку с согласия ее родни, уплачивая определенную сумму.
Дети от такого союза принадлежали роду матери, но по достижении 14 лет могли при желании уйти в род отца.
При тайной связи дети также оставались в роду женщины, но их наличие не было позором и не мешало потом выйти замуж. Вообще сохранение невинности до брака не считалось особой добродетелью. Позже церковь усиленно боролась с такими традициями.
Не было запрета и на наличие нескольких жен, статус которых определялся знатностью их рода и формой брака. Но существовал строгий запрет на инцест.
Что касается развода, то кельтская женщина имела право уйти от мужа в следующих случаях. Если муж изменил с другой или другим (однополые связи не были редкостью среди кельтов), не мог содержать жену и их детей, унижал или высмеивал ее, не мог выполнить свои супружеские обязанности, был бесплоден, применил хитрость или магию, чтобы завлечь женщину в брак. Кроме того, недопустимым было и вранье мужчины о своем статусе или подвигах.
Кстати, интересная деталь — кельты винили в отсутствии детей не жену, а мужа.
Мужчина мог развестись с женой, если она опозорила его честь воровством или ложью, изменила, сделала аборт, убила ребенка в колыбели или не может его кормить, так как у нее нет грудного молока.
Однако был обычай и легальной измены. Женщина могла завести внебрачную связь, чтобы родить ребенка. При этом ребенок считался принадлежащим его официальному, а не биологическому отцу.
Разрешение мужа на измену было формальностью, так как он априори был виноват в бездетном браке, а женщина в этом случае только исправляла ситуацию.
Кстати, если виновным в разводе был муж, жена оставляла себе все выплаты от мужа в течение брака. Если же виновата была женщина, деньги она обязана была вернуть бывшему мужу.
У кельтов существовал обычай передавать детей на воспитание в другие семьи, особенно, если они отличались богатством и влиянием. Родители платили приемной семье определенную сумму, а позже уже приемные родители выплачивали совершеннолетнему воспитаннику «цену любви». Таким образом, ребенок получал новых родственников и дополнительную защиту и поддержку.
Также у кельтов существовали мистерии, приуроченные к некоторым праздникам, когда жрецы и жрицы, невзирая на свой брачный статус, вступали друг с другом в публичную половую связь. Они были воплощениями богов и таким образом обеспечивали плодородие земли.
Но иногда в мистериях вместо профессиональных служителей культа участвовали обычные члены племени и даже вожди.
Изображая богов, они переставали быть собой — и в этом случае допускалась связь даже между братьями и сестрами.
Был обычай и ритуального проезда на лошади обнаженной девушки (иногда жрицы, но необязательно) по вспаханному полю, что должно было гарантировать урожай.
Кстати, у кельтов именно женщина была олицетворением верховной власти над землей племени, поэтому жены вождей (а позже и королевы) свободно меняли мужей, если считали, что нынешний супруг не в состоянии защитить племя.
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