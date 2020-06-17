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Как аскетичный детский санаторий стал лагерем мечты 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте историю детского лагеря «Артек», в который мечтал попасть каждый советский школьник. В эти дни лагерь празднует 95-летие. Первоначально «Артек» был оздоровительным санаторием, но с годами превратился в лагерь, куда могли отправиться лишь одарённые дети. В пятидесятых годах лагерь стал международным, и вместе с ребятам из союзных республик здесь стали отдыхать дети из-за рубежа. Каким был «Артек» в первых годы и каким он стал сегодня, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему полмиллиарда китайцев не чистят зубы.
Истории , Видео
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