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«Толпы пьющих на улице»: россиянин рассказал о Нью-Йорке 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Блогер под ником Денис Самсебесказал живет в Нью-Йорке и регулярно рассказывает на своей странице в Facebook, что происходит в городе. "Рамблер" делится историей россиянина про продолжающиеся протесты и ситуацию с коронавирусом.
По словам блогера, в городе продолжаются манифестации. Они начались еще в конце мая и были вызваны смертью чернокожего американца Джорджа Флойда.
"Что там в Нью-Йорке? — спросите вы. А все тоже самое — отвечу я. Эхо ковида, протестующие, полиция, фанера и толпы бухающих на улице", — написал россиянин.
При этом, несмотря на риск распространения коронавируса, люди не соблюдают социальную дистанцию и необходимые меры предосторожности.
"Про ковид, маски, социальную дистанцию и прочее все как-то резко забыли. Несмотря на то, что уличные столики можно будет выставлять только во второй фазе открытия (она должна наступить в конце месяца), они уже вовсю стоят у многих баров и ресторанов, причем те совершенно не соблюдают никаких предписаний касающихся количества людей и социальной дистанции".
Кроме того, Денис Самсебесказал поделился, что на улицах очень много пьяных людей.
"Народ бухающий сотнями на улице в Бруклине сиренами разгоняли копы, но помогло слабо, так как все переместились к барам и в парки, где продолжили так же массово бухать. Про сборища на ступенях зданий и просто на улицах можно вообще не писать. Это происходит на каждом углу", — рассказал блогер.
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Истории , Видео
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