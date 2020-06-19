Блогер под ником Денис Самсебесказал живет в Нью-Йорке и регулярно рассказывает на своей странице в Facebook, что происходит в городе. "Рамблер" делится историей россиянина про продолжающиеся протесты и ситуацию с коронавирусом.

По словам блогера, в городе продолжаются манифестации. Они начались еще в конце мая и были вызваны смертью чернокожего американца Джорджа Флойда.

"Что там в Нью-Йорке? — спросите вы. А все тоже самое — отвечу я. Эхо ковида, протестующие, полиция, фанера и толпы бухающих на улице", — написал россиянин.

При этом, несмотря на риск распространения коронавируса, люди не соблюдают социальную дистанцию и необходимые меры предосторожности.

"Про ковид, маски, социальную дистанцию и прочее все как-то резко забыли. Несмотря на то, что уличные столики можно будет выставлять только во второй фазе открытия (она должна наступить в конце месяца), они уже вовсю стоят у многих баров и ресторанов, причем те совершенно не соблюдают никаких предписаний касающихся количества людей и социальной дистанции".

Кроме того, Денис Самсебесказал поделился, что на улицах очень много пьяных людей.