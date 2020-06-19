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Минобороны рассекретило бумаги о Параде Победы в 1945 

Елена Красовская 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте о новых фактах, связанных с Парадом Победы, который прошёл на Красной площади 24 июня 1945 года. Министерство обороны РФ рассекретило ряд документов, в деталях описывающих подготовку к параду. Как отбирали военнослужащих, которые должны были пройти по Красной площади? Как определялся порядок следования? Сколько единиц боевой техники было показано? Ролик расскажет, как организовывали шествие победителей.
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Истории , Видео , Министерство обороны
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