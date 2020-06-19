Минобороны рассекретило бумаги о Параде Победы в 1945 

Смотрите видео и узнайте о новых фактах, связанных с Парадом Победы, который прошёл на Красной площади 24 июня 1945 года. Министерство обороны РФ рассекретило ряд документов, в деталях описывающих подготовку к параду. Как отбирали военнослужащих, которые должны были пройти по Красной площади? Как определялся порядок следования? Сколько единиц боевой техники было показано? Ролик расскажет, как организовывали шествие победителей.
Ранее «Рамблер» рассказывал, почему полмиллиарда китайцев не чистят зубы.