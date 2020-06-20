Секс перед смертью: интимные обряды викингов

Бесстрашные северяне относились к любви так же серьезно и страстно, как и к войне. О любопытных обычаях древних скандинавов — в статье «Рамблера».

Законный брак предполагал обмен подарками, имуществом и деньгами. Жених платил отцу невесты выкуп и отдельную сумму, «женский дар» самой девушке, это были ее личные деньги. Впрочем, вместо денег могли быть дорогие украшения. Отец невесты выплачивал приданое, которое должно было компенсировать дочери потерю прав на наследство отца, в первую очередь, на усадьбу. В приданое обычно входили золото, серебро, драгоценные камни, ткани, утварь, скот и рабы.

При этом и приданое, и «женский дар» были личной собственностью жены и определяли ее статус в доме мужа. После развода или смерти мужа женщина забирала с собой свое имущество. А после ее смерти оно переходило детям.

Брачный ритуал включал договор, церемонию обручения, многодневный свадебный пир.

Гости провожали молодых супругов на брачную постель с факелами в руками, что подчеркивало отличие законного брака от тайной связи.

Дети в законном браке имели право на имя и имущество отца, что отличало их от детей рабынь. Викинг, кроме официальной жены, часто имел рабынь, но ни они, ни их дети не имели никаких прав. Измена мужа обычно оплачивалась штрафом, измена жены грозила ей и ее любовнику смертью. При этом измена мужа не являлась основанием для развода.

Зато женщина имела право развестись, если муж не справлялся со своими супружескими обязанностями, плохо одевался и выглядел, носил женскую одежду, а также был уличен в связи с другим мужчиной.

В скандинавском обществе отношение к однополым отношениям было противоречивым. С одной стороны, воины могли унизить таким образом побежденного врага и не потерять уважения, с другой стороны, исполнять пассивную роль было оскорблением для викинга.

При этом к мужчинам, которые долго не женились, относились подозрительно и даже осуждали. Впрочем, как и к женщинам — викингам были чужды идеалы ритуального воздержания.

Викинг мог потребовать развода с женой на том основании, что нашел себе более знатную избранницу, чем нынешняя супруга.

Внебрачные отношения в скандинавском обществе в целом осуждались, главным образом, потому что дети от таких союзов становились обузой для семьи. Побочные дети женщины оставались в ее роду, даже если женщина позже выходила замуж. Мужчина имел право содержать только своих детей.

Кстати, если девушка теряла невинность в результате насилия, то она продолжала считаться девой.

У викингов были распространены браки с большой разницей в возрасте. Скандинавские девочки могли выйти замуж уже в 12 лет, а мужчины женились после 25, когда уже зарабатывали авторитет и богатство в походах. При этом даже юные дочери конунгов и ярлов предпочитали выйти замуж за опытного и взрослого избранника, чем за молодого красавца, который еще ничего не добился.

Любопытно, что в похоронных обрядах смерть часто воспринималась как брачная связь с божеством загробного мира. Существовали и специфические обычаи. Например, после смерти вождя любая его рабыня имела право последовать за ним. Перед смертью такая женщина отдавалась любому желающему мужчине и проводила последний час жизни с шестью мужчинами. После чего ее тело погребали вместе с вождем.