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День рождения Валерия Меладзе на «Дорожном радио» 

Партнерский материал 3 часа назад
День рождения Валерия Меладзе на «Дорожном радио»
Фото: Пресс-служба
23 июня «Дорожное радио» отметит юбилей Валерия Меладзе. В день 55-летия знаменитого певца в эфире прозвучат его лучшие хиты, а он сам расскажет историю создания каждого из них.
С 7:00 до 20:00 каждый час вещания будут открывать знаковые песни, которые специально для слушателей «Дорожного радио» выбрал сам именинник. Среди них — как давно ставшие визитной карточкой артиста «Сэра», «Актриса» и «Самба белого мотылька», которые знает наизусть вся страна, так и звёздные дуэты с группой «ВИА ГРА» и женой Альбиной Джанабаевой. Также артист представит абсолютную новинку — «Вижу Солнце».
Валерий Меладзе, Заслуженный артист России:
«Песня «Вижу Солнце», написанная моим братом Константином Меладзе, получилась позитивной, тёплой, летней. Она пронизана надеждой. Пусть у нас всех будет возможность выйти из дома, увидеть это солнце и провести лето в прекрасном расположении духа!»
Пресс-служба
Узнавать о специальных проектах «Дорожного радио» можно на dorognoe.ru и страницах станции в социальных сетях.
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Комментарии
Истории , Валерий Меладзе , Константин Меладзе
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