День рождения Валерия Меладзе на «Дорожном радио» 

23 июня «Дорожное радио» отметит юбилей Валерия Меладзе . В день 55-летия знаменитого певца в эфире прозвучат его лучшие хиты, а он сам расскажет историю создания каждого из них.

С 7:00 до 20:00 каждый час вещания будут открывать знаковые песни, которые специально для слушателей «Дорожного радио» выбрал сам именинник. Среди них — как давно ставшие визитной карточкой артиста «Сэра», «Актриса» и «Самба белого мотылька», которые знает наизусть вся страна, так и звёздные дуэты с группой «ВИА ГРА» и женой Альбиной Джанабаевой. Также артист представит абсолютную новинку — «Вижу Солнце».

Валерий Меладзе, Заслуженный артист России:

«Песня «Вижу Солнце», написанная моим братом Константином Меладзе, получилась позитивной, тёплой, летней. Она пронизана надеждой. Пусть у нас всех будет возможность выйти из дома, увидеть это солнце и провести лето в прекрасном расположении духа!»

Пресс-служба