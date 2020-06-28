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То, что вы увидели на картинке, расскажет о вашем характере 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Картинка расскажет о вашем характере
Фото: depositphotos.com
Многие эксперты, чтобы лучше понять психику человека, играют с ним в ассоциации. В рамках этой игры врач называет слово, а пациент отвечает ассоциацией. Этот тест похож на эту игру, но здесь у вас есть несколько предложенных вариантов того, какой будет ваша "ассоциация". "Рамблер" показывает картинку, которая раскроет ваш характер.
Посмотрите на картину и выберите из предложенных вариантов то, что вы увидели первым.
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Женщина

Если вы увидели женщину, это значит, что вы очень преданны человек. Вы всегда готовы прийти на помощь своим близким. Кроме того, вы очень щедры и иногда способны на те поступки, которых от вас не ожидают. Вам хотят подрожать и на вас ровняются, потому что вы — хороший человек, у которого в биографии нет ничего, за что можно было бы прицепиться.

Мужчина

Мужчину на картине чаще всего видят творческие люди, которые преуспевают в своем деле. Это — самоуверенный человек с твердым характером, но при этом он притягивает к себе людей. В вас есть внутренний стержень, поэтому многие люди полагаются на вас.

Деревья

Вы — оптимист и даже в самой неблагоприятной ситуации найдете то, за что можно порадоваться. Вы любите общаться с людьми и жить не можете без постоянной коммуникации. Вероятнее всего, у вас есть компания близких друзей, на которых вы всегда можете положиться, а они — на вас.
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