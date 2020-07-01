В Африке таинственным образом погибли сотни слонов

Более 350 слонов умерло в северной части Ботсваны в результате загадочной массовой гибели, которую ученые назвали «природоохранной катастрофой». Об этом сообщает The Guardian.

Впервые серия смертей животных была зарегистрирована в Дельта Окаванго в начале мая, к концу месяца погибло 169 особей. К середине июня их число увеличилось более чем вдвое и, согласно местным источникам, которые пожелали остаться анонимными, 70 процентов смертей были сосредоточены вокруг водяных лунок.

Доктор Найл Макканн (Niall McCann), директор по охране природы в британской благотворительной организации National Park Rescue, заявил, что это массовое вымирание находится на том уровне, которого не было видно «очень и очень долго». Правительство Ботсваны еще не протестировало образцы, поэтому нет информации о том, что является причиной смерти или могут ли они представлять угрозу для здоровья человека. Две основные версии произошедшего — отравление или неизвестный патоген. Сибирская язва, изначально считавшаяся наиболее вероятной причиной, была исключена.

Местные свидетели говорят, что некоторые слоны ходили кругами, что свидетельствует о неврологическом нарушении.

«Если вы посмотрите на туши, некоторые из них упали прямо на лицо, это означает, что они очень быстро умерли. Другие, очевидно, умирали медленнее, как те, которые бродят вокруг. Поэтому очень сложно сказать, что это за токсин», — сказал Макканн.

Согласно местным отчетам, умирают слоны всех возрастов и обоих полов. Несколько живых слонов казались слабыми и истощенными, что говорит о том, что в ближайшие недели еще больше особей погибнет.

Отравление цианидом, который часто используется браконьерами в Зимбабве, остается возможным вариантом, однако, согласно отчетам, туши привлекли много животных-падальщиков, которые не вели себя каким-либо странным образом после потребления мяса умерших слонов. Бивни умерших слонов также не были удалены, и защитники природы призвали власти охранять туши, чтобы их не забрали браконьеры.

На данный момент образцы направлены в лабораторию для дальнейшего изучения.