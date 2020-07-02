Фотография «Вкуса детства» СССР рассорила Сеть

Пользователи Twitter поспорили из-за фотографии в аккаунте «Исторические Фото». В подписи к посту снимок алкоголя и сигарет назвали «забытым вкусом детства». Это описание рассорило юзеров сети: одних удивила формулировка, другие же начали вспоминать вкус алкоголя и сигарет того времени.

На фотографии запечатлены различные советские сигареты и алкоголь (кагор, портвейн и водка). Снимок охарактеризовал, как «забытый вкус детства», указав, что это было характерно для СССР в 1970-е и 1980-е годы. Однако в комментариях многие посчитали такую формулировку некорректной, так как советские дети не могли употреблять крепкий алкоголь и курить сигареты.

«Извините, но я в детстве ничего такого даже не пробовал», — написал GirafeMarius. Многие с ним согласились и также писали, что если и узнали вкус алкоголя, то уже в подростковом возрасте. «Неплохое детство. Я в детстве лимонад "Буратино" пил или "Байкал"», — с юмором прокомментировал пост konctantin1985. Пользователь AteHidgi также подчеркнул, что в детстве у него были «только пепси, лимонад, мороженое». «А вот юность, согласен! Многие попробовали!», — заметил юзер.

Другие пользователи стали вспоминать вкус советского алкоголя и сигарет, многие из них отмечали, что и выпивка, и табак были не лучшего качества. «Говнище редкостное это было, конечно», — написал irootlocalhost. По воспоминаниям anton79chuladis, «сигареты в СССР, как и многое в этой дикой стране, были откровенно паршивые». Нашлись и некоторые пользователи, которые признались, что тоже в детстве пробовали сигареты втайне от родителей. «Нашел на чердаке Opal пачку. Курил… Мне было лет 11», — написал pashkaru.