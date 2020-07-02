Комикс о советских женщинах в годы ВОВ «взорвал» рынок

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Японский комикс (манга) о подвигах советских женщин в годы Великой Отечественной войны бьет все рекорды по уровню читаемости. Об этом сообщает Пятый канал

Манга под названием "У войны женское лицо" основана на одноименном сборнике рассказов белорусской писательницы Светланы Алексиевич . В историях рассказывается о мужестве, которое проявили представительницы слабого пола во время войны. Комикс появился в апреле 2019 года, раскуплен почти весь тираж.

Японские журналисты отмечают, что подобный интерес спровоцирован привычной и доступной формой изложения, где показаны все сложности войны, которые пришлось преодолеть женщинам.