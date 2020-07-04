«Русский бунт» в Грозном: что случилось в 1958 году

Нам всем памятна недавняя чеченская война. Но явилась ли она только результатом распада СССР? Нет, проблемы на Кавказе назревали уже давно. И одним из их проявлений стал так называемый «русский бунт», приключившийся в августе 1958-го.

Возвращение на «родину»

В начале 1940-х годов Чечено-Ингушская СССР доставила советским властям немало хлопот. В январе 1940 года коммунисты Хасан Исраилов и Майрбек Шарипов создали на территории республики подпольную организацию, которая с началом войны стала сотрудничать с германским абвером. Также большинство представителей коренных национальностей республики уклонились от призыва в армию, а половина призванных впоследствии дезертировала с фронта.

Итогом этих событий стало принятое 31 января 1944 года постановление ГКО СССР об упразднении Чечено-Ингушской АССР и депортации местного населения в Среднюю Азию и Казахстан «за пособничество фашистским оккупантам». Освободившиеся территории заселили жители малоземельных районов России и Украины.

В 1957 году по инициативе Н. С. Хрущева был издан указ о восстановлении ЧИАССР, а коренным жителям было разрешено вернуться в родные места. Но оказалось, что их бывшие дома заняты и им негде жить. Бытовые и жилищные проблемы, безработица привели к агрессии против русских. Происходили стычки, разбойные нападения и даже убийства на национальной почве. Криминальная обстановка резко обострилась.

Убийство в «Доме культуры»

Вечером 23 августа двое чеченских парней из поселка Черноречье устроили в «Доме культуры» драку с русскими рабочими Степашиным и Рябовым. Степашину нанесли пять ножевых ранений, от которых он умер на месте. Известие о том, что чеченцы убили русского, мгновенно облетело город.

На просьбу устроить гражданскую панихиду по Степашину в клубе химзавода, где он работал, местные власти ответили отказом. 25 августа гроб установили в саду возле дома невесты Степашина. Во время панихиды было предложено написать коллективное письмо по «чеченскому вопросу» в Москву, в Верховный Совет СССР.

Похороны состоялись 26 августа. По пути следования похоронной процессии к ней присоединялось все больше людей. К тому моменту, когда шествие достигло здания обкома партии, в ней насчитывалось уже 800 человек. А на площади перед обкомом скопилось несколько тысяч человек. Возник стихийный митинг. Примерно в 19.30 часть толпы начала штурмовать здание обкома. Им удалось проникнуть внутрь и устроить погром. Освободить здание удалось только к полуночи, но во втором часу ночи его опять подвергли захвату. Правда, уже к трем часам толпа начала расходиться.

«Резолюция» по национальному вопросу

Утром 27 августа у обкома собралась новая толпа, в основном из женщин. По всему Грозному были расклеены напечатанные на машинке «античеченские» листовки.

Вновь оказались захвачены обком, а также здания местного МВД и КГБ. Около восьми часов вечера в обком приехал Георгий Шваюк, инженер–гидротехник из совхоза под Гудермесом. Он привез «проект резолюции», в котором предлагалось:

«1. С 27 августа переименовать ЧИ АССР в Грозненскую область или же в Многонациональную советскую социалистическую республику. 2. Чечено-ингушскому населению разрешить проживать в Грозненской области не более 10% от общего количества населения. 3. Переселить передовую прогрессивную комсомольскую молодежь различных национальностей из других республик для освоения богатств Грозненской области и для развития сельского хозяйства. 4. Лишить всех преимуществ чечено-ингушское население по сравнению с другими национальностями с 27.08.58 г.»

Участники митинга направились на телефонную станцию, чтобы оттуда связаться с Москвой и довести текст «резолюции» до сведения верховных властей. Но охрана здания открыла огонь, два человека были ранены. Наконец Шваюку удалось выйти на связь с Москвой из здания Главпочтамта . Оттуда около 300 митингующих отправились на вокзал, где почти на два часа задержали отправление поезда «Ростов — Баку», агитируя пассажиров рассказать о событиях в Грозном у себя дома…

Закончилась эта история, как и многие другие подобные. К полуночи в город были введены войска. Толпу разогнали прикладами, все значимые объекты взяли под военную охрану. Четверо суток в Грозном действовал комендантский час.

Шваюка как организатора «массовых беспорядков» осудили на 10 лет с конфискацией имущества. Всего было возбуждено 58 уголовных дел. Интересно, что все репрессии коснулись только русских. Бунт просто задавили, так и не решив национальный вопрос, что привело к новым беспорядкам в Грозном в январе 1973 года и к трагическим событиям 90-х.