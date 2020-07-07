В связи с пандемией коронавируса многие перешли на удаленную работу. Группа британских экспертов из компании Directly Apply выяснила, как работа из дома повлияет на организм человека спустя 25 лет. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

Фото: DirectlyApply

Казалось бы, что может быть лучше удаленного офиса? Экономия времени на дорогу и денег на кофе, отсутствие шумных коллег и мягкий диван рядом. Но эксперты утверждают, что если не относиться к своему графику и здоровью серьезно, то последствия могут быть более чем плачевные.

Специалисты, вооружившись помощью фитнес-тренеров и клинических психологов, создали диджитал-модель человека и назвали ее Сьюзен. Это примерный образ того, во что превратятся люди, которые не заботятся о своем здоровье дома.

У Сьюзен сутулые плечи из-за того, что она постоянно сидит за компьютером и не делает разминку. А налитые кровью глаза говорят о том, что она неустанно заменяет экран компьютера на экран телефона — глаз иссушается, лопаются капилляры. Второй подбородок свидетельствует о том, что Сьюзен стала реже выходить на улицу, заработав ожирение. А недостаток сна негативно повлиял на ее эмоциональное состояние.

Фото: DirectlyApply

Многие, возможно, найдут чуточку себя в Сьюзен. Особенно, пережив кризисный этап изоляции. Заточение дома и бесконечный доступ к продуктам многих заставил ослабить привычный график питания и спорта. Поэтому специалисты и забили тревогу, решив наглядно показать, к чему может привести отсутствие режима.