Как относились к женской наготе на Руси

Мы собрали самые интересные суеверия и ритуалы.

Сегодня довольно сложно удивить кого-то обнаженными частями тела: мы настолько привыкли к свободе самовыражения, что совершенно не обращаем внимания даже на тех людей, которые демонстрируют больше тела, чем это принято в обществе. Однако на Руси ситуация была прямо противоположная: к телу женщины относились с особым трепетом, с приходом христианства к женской одежде начали предъявлять строгие требования — она должна была максимально закрывать тело.

Языческая нагота

До момента, когда христианство на Руси стало повсеместным, многие обряды древних славян подразумевали эротический контекст. Никаких точных подтверждений тому, что в это время царил страшный разврат, конечно, нет, однако обнаженное женское тело на языческой земле не было предметом порицания.

Известный праздник, любимый восточными славянами, посвященный летнему солнцестоянию, подразумевал активные игрища. Речь идет о ритуалах на Ивана Купалу, когда девушки прыгали через костер. Естественно, никто не задумывался о том, насколько «развратно» подобное действие смотрелось со стороны. В то время не носили нижнего белья, особенно когда речь шла о простых крестьянах. Считалось также, что в эту ночь можно увидеть цветущий папоротник, но увидеть его может лишь обнаженная девушка.

Если же на деревню обрушивалась эпидемия неизвестной болезни, женщины раздевались и обходили деревню, чтобы «прогнать» напасть. Вместе с этим обнаженные девушки рассыпали зерно вокруг своих домов, чтобы неприятности обходили их жилище стороной.

Наверное, самый известный ритуал, обещающий плодородный год — занятие любовью прямо на поле, с которого планировалось снять двойной урожай. Если же сам половой акт не происходил, приходилось просто раздеваться и лежать на поле около часа, чтобы передать земле свою энергию.

Считалось, что обнаженное тело способно привлечь дождь, тем самым обеспечить отличный урожай.

Женщинам, которые испытывали трудности с зачатием, повитухи наказывали спать голышом в лунную ночь, в результате беременность должна была наступить в ближайшие месяцы. Однако с приходом христианства подобные ритуалы ушли в прошлое, так как появилось множество табу, которые были призваны оградить женщину от греха.

Сон нагишом не обещает ничего хорошего

Несмотря на отсутствие строгих правил, древние славяне не рисковали спать обнаженными: считалось, что ночью человек беззащитен перед темными силами, особенно это касалось женщин. Поэтому требовалось прикрывать тело ночной рубашкой почти до пят.

Начало христианства

Появление христианства привнесло множество изменений в привычный уклад жизни. Даже будучи замужем, женщина не имела права оголяться перед своим мужем, все интимные процессы подразумевали наличие исподнего. Спать предписывалось в длинной рубахе как мужу, так и жене.

Конечно, сегодня уже не существует таких строгих правил, однако многие придерживаются мнения, что сон, а уж тем более бодрствование в обнаженном виде — недопустимые вещи. А вы согласны?