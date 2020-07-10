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Как уживались чеченцы с русскими после возвращения из депортации 

Русская семерка 13 часов назад
Как уживались чеченцы с русскими после депортации
Фото: Русская семерка
В 1944 году правительством СССР было принято решение о массовой депортации чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию и об упразднении Чечено-Ингушской АССР. Формальным поводом для этой акции послужило якобы массовое сотрудничество представителей данных национальностей с гитлеровскими оккупантами. Спустя 13 лет чеченцам и ингушам разрешили вернуться на свою историческую родину. Но там их никто не ждал.

Долгая дорога на родину

В январе 1957 года официально было объявлено о том, что сталинский указ о депортации коренных жителей Северного Кавказа отменяется и ЧИАССР восстанавливается в новых границах. К Северной Осетии отошел Пригородный район, а приросла Чечено-Ингушская республика Наурским, Каргалинским и Шелковским районами, в прошлом ставропольскими территориями. Правда, неясной оставалась судьба чеченцев, которых депортировали из Дагестана.
В год опубликования соответствующих указов Верховного Совета СССР на родину вернулись около 140 тысяч коренных жителей ЧИАССР, треть от общего количества депортированных. Большая часть чеченцев и ингушей переехали в первые же годы, но для тысяч кавказцев возвращение затянулось на десятилетия. В действительности «гладко было на бумаге» — возвращаясь домой, чеченцы и ингуши столкнулись с тем, что их селения давно обжили переселенцы из других местностей СССР. Вспыхнули конфликты между прежними и новыми хозяевами.

Бунт в Грозном

В августе 1958 года в Грозном чеченец в драке ранил ножом двух русских, в результате чего один из пострадавших умер. Кавказца задержали, но в городе уже начались массовые беспорядки. Грозный до возвращения депортированных чеченцев и ингушей представлял собой практически мононациональный город, где проживали преимущественно русские, и поэтому требования митингующих сводились к тому, чтобы выселить всех чеченцев из столицы ЧИАССР. Волнения продолжались несколько дней. Тысячи бунтующих вышли на улицы, они штурмовали обком партии и почту, заняли часть здания МВД республики. Подавить бунт смогли только введенные в Грозный войска.

Проблема с Аух

Межэтнические конфликты, связанные с возвращением депортированных чеченцев, возникали и в Дагестане. Причем, практическое их разрешение затянулось вплоть до начала XXI века. Когда в 1922 году образовывалась советская республика Дагестан, в ее состав была включена территория Аух, населяемая только чеченцами-акинцами.
Возвратившиеся из Киргизии и Казахстана акинцы застали в своих домах семьи дагестанцев— лакцев, которые, в свою очередь также были принудительно переселены на чеченские земли.
Помимо акинцев и лакцев в межэтнические конфликты были втянуты представители других народностей Дагестана, поскольку каждый из них претендовал на свою, исторически принадлежащую народу, территорию. Только в начале нулевых российским властям удалось достичь определенного компромисса в этом вопросе.

Дискриминация чеченцев и ингушей

По возвращении на историческую родину чеченцы и ингуши не смогли рассчитывать на полную социальную реабилитацию — в том или ином смысле представителей коренных национальностей продолжали ущемлять и ограничивать в правах. В школах ЧИАССР, в отличие от учебных заведений Дагестана, практически не велось преподавание родных языков. Союзные власти пытались вмешиваться в культуру и обычаи коренных народов, ограничить влияние религии.
Закрывались или «перепрофилировались» под библиотеки, развлекательные учреждения мечети.
Православные церкви при этом работали, баптистам и другим сектантам проповедовать тоже ничто не мешал. Кадровая политика была такова, что во главе республики мог находиться только русский. И все ключевые посты в ЧИАССР занимали исключительно представители не коренных национальностей.

Обратный отток

Многие эксперты не связывают причины массового оттока русскоязычного населения с территории Чечено-Ингушской республики с межэтническими конфликтами, возникавшими на почве неприязни представителей одной нации к другим. Миграция русских началась еще в 70— е годы, когда многократное сокращение выработки нефти и газа в ЧИАССР способствовало отъезду из республики десятков тысяч специалистов, переместившихся в более перспективную в плане развития нефтегазовой промышленности Сибирь.
В связи с резко повысившимся в ЧИАССР уровнем безработицы в 70— 80-е годы массово мигрировали и вайнахи, перебиравшиеся в другие регионы СССР.
Вслед за ними поближе к Москве потянулась партийная элита, представителям которой в сравнительно небольшой горной республике некуда было расти в плане карьеры. Наиболее массовым исходом русскоязычного населения был период, начавшийся после того как ЧИАССР в одностороннем порядке провозгласила свою независимость от России в 1991 году: неуверенность в завтрашнем дне вкупе с растущими угрозами со стороны коренного населения заставляла людей менять место жительства.
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Истории , МВД
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