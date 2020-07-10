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Где прятаться от грозы, чтоб сохранить жизнь 

Мира Маркина 2 часа назад
Где прятаться от грозы, чтоб сохранить жизнь
Фото: depositphotos.com
За последние несколько недель грозы не единожды посещали центральную часть России. К несчастью, порой эти погодные явления застают нас врасплох, и тогда возникает вопрос: где переждать грозу, чтобы добраться до дома в целости и сохранности? Ответ на этот вопрос — в материале "Рамблера".
Прежде всего необходимо найти укрытие — здание, где вы сможете спрятаться от грозы до тех пор, пока погода не стабилизируется. Если же подходящих помещений поблизости нет, следует сесть на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.
При этом следует помнить о том, что вы должны находиться на расстоянии не менее 200 метров от одиноко стоящих деревьев, столбов и подобных предметов, в которые может ударить молния.
Не забывайте также о том, что молнию способен "притянуть" металл. Это значит, что если вы оказались на улице с мотоциклом или велосипедом, вам нужно отойти от них, как минимум, на 20-30 метров. Опасность также могут представлять мокрая одежда, ключи, мобильный телефон, зонт и иные металлические предметы.
Если в грозу вы оказались в лесу, идеальным укрытием будут кустарники. А вот от высоких деревьев следует держаться подальше. Кроме того, если вы увидели рядом деревья, пораженные молнией, от них также следует отойти на максимально возможное расстояние.
В случае, если гроза застала вас у водоема, необходимо также отойти от воды не менее чем на 100 метров.
Укрытием от грозы помимо прочего может стать личный автомобиль. Самое главное — закрыть в нем окна и опустить антенну радиоприемника.
А вот где точно не стоит прятаться от непогоды в данном случае: под одиноким деревом, стогом сена, столбом, на остановке, вблизи металлических оград, крупных металлических объектов и влажных стен.
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