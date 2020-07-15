Культ Золотой бабы на Руси: кому поклонялись русские 

Золотая Баба сегодня фигурирует только в мифах и легендах. Предположительно именно она являлась главным идолом, которому поклонялись в древности народы Северо-Восточной Европы и Северо-Западной Сибири.

Мифы о золотом идоле

Самое раннее упоминание о золотом идоле встречается в XIII столетии в скандинавской «Саге об Олаве Святом», входящей в составе свода Снорри Стурлусона «Круг Земной». Сага рассказывает, что около 1023 года норвежские викинги во главе со знаменитым Ториром-Собакой отправились в поход в Биармию (Бьярмаланд) — так звалось легендарное государство, раскинувшееся в IX-XII веках в районе Северной Двины, Вычегды и верховья Камы. На Руси его именовали Пермью Великой. Им удалось тайно проникнуть в святилище бьярмов — Йомали, охраняемое шестью шаманами. Там они увидели много сокровищ и большую позолоченную статую. На шее идола была драгоценная цепь, на голове — золотая корона, украшенная двенадцатью различными изображениями.

На коленях лежала чаша, наполненная перемешанными с землей серебряными монетами. Викинги набрали с собой столько денег и сокровищ, сколько смогли унести. Напоследок один из них, Карли, отрубил истукану голову, прельстившись цепью. Но по пути назад викингов встретили хранители святилища, и им пришлось спасаться бегством, побросав все награбленное.

Сведения о культе поклонения Золотой бабе мы находим и в Софийской летописи за 1398 год в связи со смертью епископа Стефана Пермского.

Там говорится, что Стефан сеял веру Христову на тех землях, где ранее поклонялись зверям, деревьям, воде, огню и… Золотой бабе.

В XV веке новгородцы-ушкуйники, побывав в уральских землях с товарами, принесли известия о «человецех незнаемых в Восточной стране, ростом малых, друг друга едяшех и молящихся идолу златому».

Масса преданий о Золотой бабе ходит среди коми, хантов и манси. Так, оленеводы манси рассказывают такую легенду. Золотая баба была живой и могла ходить самостоятельно. Когда она перебиралась через Каменный пояс, как встарь называли Уральские горы, местная шаманка попыталась задержать ее, так как считала себя здешней хозяйкой. Тогда идол закричал страшным голосом, и от криков его умерло все живое на много верст. Дерзкая же шаманка упала навзничь и обратилась в камень.

Якутский эпос описывает медную статую, стоящую посреди непроходимых болот. При приближении врагов она якобы начинала издавать звук, напоминающий стрекот множества сверчков, а также излучала в небо голубое сияние.

У ненцев есть миф о том, что раз в год, когда на небосклоне появляется Великое Солнце, из-под мерзлой земли встает Солнечная Баба, носящая в своем чреве младенца.

Культ «золотой богини» у славян

Похоже, поклонялись Золотой бабе и в Древней Руси. В языческих преданиях славян упоминается Храм Золотой Бабы, расположенный «в стране Обдорской, при устье реки Обиго» (вероятно, имеется в виду река Обь). Она считались покровительницей беременных женщин и повитух. Ей приносили в жертву золото, серебро и меха. Поклониться идолу приезжали даже чужестранцы. Исследователи древнего славянства считают, что Золотая Баба являлась главной среди Рожаниц — богинь, отвечающих за человеческую судьбу.

По мнению большинства исследователей, речь шла о мансийской богине Сорни-эква, имя которой в переводе означает «Золотая женщина». Князь Н. С. Трубецкой, занимавшийся этнографией, считал, что это Калташ-Эква, жена верховного ханты-мансийского бога Нуми-Тарума, покровительствующая всему живому и определяющая судьбу каждого человека.

Где искать Золотую бабу?

Предполагается, что с приходом христианства язычники стали прятать статую, чтобы ее не уничтожили. Довольно подробную информацию об этом можно прочитать в книгах о Руси европейских путешественников XVI века. Правда, сведения о местонахождении святилища Золотой Бабы достаточно противоречивы. К примеру, М. Меховский в «Сочинении о двух Сарматиях» (1517 год) пишет, что идол находится за Вяткой «при проникновении в Скифию». А вот С. Герберштейн в 1549 году, А. Гваньини в 1578 году и Д. Флетчер в 1591 году указывают, что он спрятан вблизи устья Оби.

В своих записках, сделанных во время путешествия по России, римский посланник Сигизмунд Герберштейн сообщает: «Рассказывают, а, выражаясь вернее, баснословят, будто идол Золотой Старухи — это статуя в виде старухи, держащей на коленях сына, и там уже виден снова еще ребенок, про которого говорят, что это ее внук. Более того, будто бы она поставила там некие инструменты, издающие постоянный звук, вроде труб. Если это и так, то я полагаю, что это происходит от сильно и постоянно дующего на эти инструменты ветра».

На одной из карт средневекового картографа Г. Меркатора, изданной в 1595 году, в районе устья реки Обь изображена статуя с ребенком на руках и подписью «Золотая баба» (Slata baba).

В Уватском краеведческом музее «Легенды седого Иртыша», расположенном в Тюменской области, можно увидеть экспозицию, посвященную Золотой бабе. В число экспонатов входит Кунгурская летопись, согласно которой 400 лет назад идол находился в Демьянском городке на территории Уватского района, однако после взятия городка ермаковскими казаками во главе с атаманом Брязгой статуя загадочным образом пропала. В центре музейного зала выставлена реконструкция жертвенника с позолоченной фигурой богини, воспроизведенной по рисункам летописца С. У. Ремезова.

В 1961 году статую будто бы обнаружили в окрестностях поселка Юильск в верховье реки Казым, примерно в 270 километрах к северу от Ханты-Мансийска. Но она оказалась не золотой, а деревянной, сверху покрытой серебром. Поэтому пошли слухи о подмене. Тем не менее, все, кто имел дело с идолом, умерли один за другим. Хотя понятно, что информация совершенно непроверенная… К тому же «Юильский идол» вскоре исчез.

Где сейчас таинственная Золотая Баба, если она действительно существует, неведомо. Может, идол спрятан в одной из потаенных уральских пещер в ожидании своего часа…