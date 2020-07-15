«Время пришло и меня решили начать ломать»

Мужчина рассказал о том, как он попал в российскую тюрьму и вышел из нее десять лет назад. "Рамблер" приводит его слова о реальном положении дел в местах лишения свободы.

Пользователь под ником "Валькович" в Twitter поделился своей историей. Когда ему было 22 года, он пришел в военкомат, откуда его отправили в стационар психбольницы, где его проверяли на вменяемость. Там он познакомился с местными постояльцами и выпивал, а родин день случилось роковое событие, которое изменило его жизнь.

Вместе с другими пациентами он решил в состоянии алкогольного опьянения сбежать через окно. Когда они бродили по городу, наткнулись на местного жители и избили его. Сам рассказчик утверждает, что пытался его защитить, но пострадавший опознал его как главного зачинщика драки. Уже через несколько часов он ждал суда.

"В общей сложности в этом самом обезьяннике я пробыл 15 часов, минус час на поспать в камере. Скамейка, решетка, меняющиеся соседи. Если я пытался уснуть, меня будили"

Рассказчику дали два месяца ареста, но официально не осудили, а потом увезли в Смоленский централ, где он отбывал наказание. Он поведал о первых впечатлениях о тюрьме. По словам мужчины, он не верил, что ему надо будет находиться там минимум два месяца. Его отвели в камеру, в которой жили четыре человека на четырех кроватях. В комнате были двухъярусные кровати и туалет за перегородкой.

"Рассказал про себя и своё дело, сокамерники знатно поржали. Накормили меня, предложили лечь спать. Я отказался от части от страха, от части из вежливости. Всю ночь сидел на ведре, оперевшись на перегородку туалета и разгадывал сканворд"

Мужчина также поделился способом, с помощью которого заключенные получали алкоголь. Из журнальных листов скручивалась трубка, которой стреляли за стену тюрьмы. Там находился человек, который привязывал нитку к веревке с алкоголем, а потом его тащили через стену к камере.

Когда рассказчик заболел и пришел в медпункт, ему предложили сотрудничать, но он отказался, а через несколько дней у его сокамерников забрали телефон. Те обвинили его в стукачестве и, как он утверждает, превратили его жизнь в ад: не давали есть, пить и спать.

"В конечном итоге мои соседи что-то сделали со своей стороны и одним прекрасным утром охрана попросила меня приготовиться с вещами. Вещей у меня никаких не было, но сокамерники собрали мне знатный баул — консервы, чай, носки/трусы/бритвы, сигареты. Попрощались и я пошел"

Несколько раз мужчину переводили в новые камеры, где он встречался с разными заключенными. Так, его посадили с людьми, которые употребляли и продавали запрещенные вещества. По словам рассказчика, они были самыми неадекватными из тех, кого он увидел в российской тюрьме. Они же над ним и издевались. Тогда же ему продлили арест и переквалифицировали дело в разбой.

"Не знаю как и когда, но я подставился, а может просто время пришло и меня решили начать ломать"

Мужчина рассказал, что наибольшее впечатление у него вызвали деревья и синее небо над головой, когда он ехал в суд, где ему должны были вынести приговор. По его словам, из камеры с решеткой видно только небо больше ничего. Само заседание он назвал "цирком", но в итоге ему дали шесть лет общего режима.