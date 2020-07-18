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Почему никто не разгадал «дело о свинцовых масках» 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Загадочная гибель мужчин в свинцовых масках
Фото: Wikipedia.org
В 1966 году тела двух мужчин в свинцовых масках обнаружили неподалеку от бразильского города Нитерой. Дело об их гибели уже закрыто, но до сих пор у следствии нет единой версии произошедшего.

Загадочные мужчины и финальный тест

Тела двух мужчин обнаружил подросток, который гулял по окрестностям холма. На них были надеты свинцовые маски, а сами они лежали на подстилке из листьев. Полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти, но и самоубийством это не считали. При них также нашли записную книжку со странной заметкой, которую перевели с испанского.
"16:30 — быть [в] условленном месте. 18:30 — проглотить капсулу. После [наступления] эффекта, …"
После текста идут непонятные слова о масках, защите от металла и непонятных сигналах.
Правоохранительные органы установили личности погибших и выяснили, что мужчины занимались урологией и пытались установить контакт с потусторонними силами. Их родственники упомянули, что они состояли в тайном обществе и в ближайшее время должны были проходить "финальный тест", который бы подтвердил их веру в потусторонние силы.
В последний раз мужчин видели живыми в окрестностях холма, где позднее нашли их тела. Один из очевидцев рассказал, что видел погибших в джипе с двумя другими мужчинами. Машина остановилась около холма, после чего погибшие вышли и направились наверх.

Версии

В самом начале расследования полиция предположила, что мужчин убила молния, так как в ту ночь, когда они погибли, они находились на вершине холма с металлическим масками на лице, а в это время бушевал ураган. Однако эксперт, проводивший вскрытие, отверг эту версию.
Еще одна рациональная версия утверждает, что доверчивостью двух мужчин воспользовались мошенники, которые вовлекли их в тайное общество, заменили на холм и дали капсулы с ядом, но при этом, доказательств этой версии также нет.
Из-за того, что во время происшествия много людей интересовались урологией и паронормальным, появилось много фантастических версий о гибели мужчин. Так, известный эзотерик Оскар Гонсалис Кеведу заявил, что капсулах могло быть вещество, вводящее в транс и открывающее "третий глаз", но для такого эксперимента, по его мнению, у мужчин не было достаточно знаний и физических способностей.
Одна из женщин после огласки этого случая сообщила, что в тот день проезжала мимо холма, а ее дочь заметила над ним "яйцевидный объект, окруженный огненным кольцом, из которого выходили лучи синего цвета". Женщина рассказала об увиденном мужу, и тот поехал на то место, но не заметил ничего необычного. Несколько человек также заявили, что наблюдали необычные атмосферные явления в этом районе.
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Истории , МВД
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