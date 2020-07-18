Привычки русских, необъяснимые для иностранцев

В мире существует множество других культур с их особенным укладом жизни и обычаями. Сейчас мы свободно путешествуем, да и благодаря интернету знаем о том, как живут люди не только в мегаполисах на другой стороне земли, но и в маленьких племенах. Наверное, вы тоже задумывались, а что больше всего поражает иностранцев в русских? «Рамблер» расскажет!

Народная медицина

У русских не принято при любом недомогании обращаться к доктору. Мы будем ждать до тех пор, пока не унесут. А до этого времени будем отчаянно заниматься самолечением, пить травы, прикладывать подорожник и звонить родственникам за советом. Русский человек разбирается и в лекарствах, и в симптомах — это поражает иностранцев.

Забавные приметы

Все-таки многие из нас до сих пор машинально реагируют на какие-то суеверия. Вот забудешь что-нибудь дома, вернешься и обязательно посмотришь в зеркало с улыбкой, чтобы день задался. Перед большой поездкой или полетом обязательно посидеть на дорожку, а то мало ли чего. Иностранцам это чуждо.

Высшее образование всем

Главная цель любого ученика — закончить школу и поступить в престижный ВУЗ. Родители обеспокоены тем, чтобы у ребенка был диплом. Притом в жизни он может реально не пригодиться, учатся скорее ради корочки. В Америке, чтобы считаться образованным и работать достаточно колледжа, высшее образование — это привилегия, без него просто невозможно рассчитывать на престижную должность.

Долой светское общение

Мы не любим поддерживать пустые разговоры, бесконечные вопросы «как дела» раздражают соотечественников. Для нас разговор может быть либо по делу, либо по душам. Поэтому в других странах многие сетуют на грубость русских, хотя это просто особенность нашего характера.

Не уезжать от мамы — нормально

В России родители готовы поддерживать своих детей не только в 18, но и в 48 лет. Причин много, начиная от эмоциональной незрелости, отсутствия работы, заканчивая высокой арендой жилья. Плюс ко всему, для многих матерей ребенок — это смысл жизни, поэтому сепарация часто происходит болезненно. В Европе и ребенок, и родитель знают, что к 18-ти годам наступит время самостоятельности. Родители обретут свободу, а молодой человек начнет строить свою жизнь.