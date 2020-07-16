Фото девушки посчитали доказательством нищеты СССР

В Twitter, в аккаунте «Исторические фото», опубликована фотография девушки в шляпе из газеты. Пользователи социальной сети посчитали этот снимок доказательством бедности граждан Советского Союза.

В комментариях началась целая дискуссия на этот счет. По словам пользователя vladimir72vladi, «нормальных шляп в совке не делали», поэтому им «приходилось заниматься оригами». Многие подписчики согласились с ним.

Однако все же некоторые отметили, что газеты были важным предметом в СССР. Кто-то вспомнил их ценность для маляров, а кто-то — что на них разделывали рыбу, резали овощи и хлеб. А другие пользователи вовсе просили обратить внимание не на шляпу, а на красоту девушки

Вот, что говорится в подписи к фото: