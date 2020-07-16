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Фото девушки в шляпе из газеты посчитали доказательством нищеты СССР 

Анастасия Иванова 1 час назад
Фото девушки посчитали доказательством нищеты СССР
Фото: Dean Conger
В Twitter, в аккаунте «Исторические фото», опубликована фотография девушки в шляпе из газеты. Пользователи социальной сети посчитали этот снимок доказательством бедности граждан Советского Союза.
В комментариях началась целая дискуссия на этот счет. По словам пользователя vladimir72vladi, «нормальных шляп в совке не делали», поэтому им «приходилось заниматься оригами». Многие подписчики согласились с ним.
Однако все же некоторые отметили, что газеты были важным предметом в СССР. Кто-то вспомнил их ценность для маляров, а кто-то — что на них разделывали рыбу, резали овощи и хлеб. А другие пользователи вовсе просили обратить внимание не на шляпу, а на красоту девушки
Вот, что говорится в подписи к фото:
«Девушка в шляпе из газеты. Забытое искусство. Хабаровск. СССР. 1970-е. Фотограф Дин Конгер».
Ранее «Рамблер» писал о том, почему на старых фото люди клали руку на плечо соседу.
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