Что нужно было женщине на Руси, чтобы выйти замуж 

С самого рождения для девочки в русской семье начинали собирать приданое. А в государственной казне даже была отдельная статья расходов на приданое девушкам из царской семьи.

Это сегодня в развитых обществах считается, что брак должен быть по любви, а раньше это был экономически выгодный союз для обеих сторон (хотя чувства тоже никто не отменял). И чем более знатными и обеспеченными были семьи, тем основательнее они подходили к поиску партнера для своего ребенка.

Одним из важных критериев было наличие определенного имущества у невесты — так ее семья демонстрировала свое благосостояние, чтобы привлечь знатного мужа. Так как после свадьбы женщина была на обеспечении мужа, приданое было своеобразным вкладом жены в семейную экономику и ее «страховкой» на всякий случай.

При этом муж мог распоряжаться приданым жены только с ее согласия, прав на ее добрачное имущество он не имел. И это правило действовало для любого сословия, хоть дворян, хоть крестьян.

Что входило в приданое?

Приданым считались самые разные вещи. У семей победнее это были предметы домашнего быта: например, постельное белье, скатерти, кружева, ткани, сделанные вручную, посуда. Невеста должна была иметь все, что потом ей могло приходиться в хозяйстве, хотя бы первое время. Вещи хранились в большом деревянном сундуке, который после свадьбы девушка привозила в дом мужа. Традиции брака сильно изменились в начале 20 века, когда женщины получили равные с мужчинами права. Приданое перестало иметь ключевое значение, хотя женщины все равно продолжали собирать постельное белье и полотенца перед свадьбой даже в советские годы. В деревнях и сегодня хранятся сундуки с приданым бабушек и прабабушек— настоящий винтаж!

А вот в кавказских республиках приданое невестам собирают до сих пор — это неотъемлемая часть любой свадьбы. Делают это, правда, весьма современно: в Чечне и Дагестане есть специальные «магазины приданого», где можно купить все необходимое и сразу упаковать в симпатичный сундучок.

Считается, что вещей должно хватить на первый год. В список входит постельное белье, одежда, обувь, украшения, шубка, сумки, косметика, а также подарок для девушки, которая откроет сундук невесты.