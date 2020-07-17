За последние годы мошенники стали куда более изощренными. К примеру, теперь они воруют деньги при помощи ЖКХ. Каким образом? Выяснял "Рамблер".

Государственная программа по замене или ремонту чего угодно

На двери в подъезд висит объявление, из которого вы узнаете, что льготные категории граждан могут потребовать замену дверей, окон и батарей по специальной цене. Однако та самая "специальная цена", как правило, в разы завышена. Больше всего попасться на уловку злоумышленников рискуют пенсионеры-льготники. Именно их нередко запугивают тем, что замена или ремонт чего бы то ни было обязательны по закону.

Отключение за долги

Мошенники приходят к вам в дом и рассказывают о задолженностям по платежам ЖКУ. Чтобы избежать проблем, вам предлагают частично оплатить долг прямо сейчас. Вы расстаетесь с деньгами, не подозревая о том, что они попали в руки мошенникам. Дабы не оказаться в подобной ситуации, выясните, как работают санкции для должников.

Фальшивые платежки

В почтовом ящике вы находите квитанцию от управляющей компании. На первый взгляд она не вызывает никаких подозрений. Вот только штрихкод и реквизиты отличаются. Если вы используете их для оплаты, деньги тут же окажутся у злоумышленников. Вот почему, оплачивая счета, следует внимательно проверить, указаны ли в квитанции все ваши данные. В ней должны быть: ФИО владельца квартиры, почтовый адрес квартиры, лицевой счет собственника жилья и площадь помещения.