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Что стало после революции с собственностью Николая II за границей 

Русская семерка 10 часов назад
Что стало с зарубежным имуществом Николая II
Фото: Русская семерка
По разным оценкам, заграницей сейчас находится порядка 500 тонн золота, переправленного туда еще с времен царской России. Вдобавок, за рубежами нашей Родины остались многочисленные объекты недвижимости, приобретенные в свое время царствования Романовых.

Точное количество неизвестно

Российская царская госсобственность за рубежом неисчислима, причем в прямом смысле: на сегодняшний день никто не может привести точных данных, где, чего и сколько принадлежало династиям русских царей до революции 1917 года. С собственностью «помельче» более или менее ясно — квартиры, виллы и другие материальные ценности, приобретенные заграницей крупными российскими фабрикантами, чиновниками и другими состоятельными людьми, остались за ними и их родственниками, если те успели вовремя эмигрировать.
Тогда как иные объекты недвижимости, а также золото и драгоценности, переправляемые из царской казны заграницу, находятся сейчас в распоряжении иностранных государств.
Считается, что при прорубившем окно в Европу Петре Великом состоятельные царедворцы и начали приобретать недвижимость заграницей. Отсчет ведется от покупки графом Шереметевым дворца в центре Парижа. Этот величественный дворец граф купил у мадам Помпадур, которая была фавориткой французского короля. Романовы владели шотландским островом, подаренным царской фамилии в начале ХХ века британским монархом, у Сергея Витте была дача в Ницце, ею наградил верного министра лично Николай II

Судьба золотого запаса

Порядка 500 тонн золота, составляющего большую часть золотого запаса царской России, также остались заграницей. В свое время «белые» переправили в Японию половину захваченного в Казани золотого запаса царского и временного правительств (порядка 100 тонн), чтобы японцы взамен выслали оружие и амуницию. Однако ни того, ни другого Белая армия так и не дождалась. Впоследствии представители белой эмиграции на протяжении более 10 лет пытались в судебном порядке застолбить за собой законное право на это золото, но безуспешно — официальными полномочиями от властей Советского Союза они не обладали, поэтому японские судьи каждый раз отказывали в удовлетворении данных требований.

Не отдают и сейчас

С начала 90-х годов уже российские власти пытаются доказать свое законное право на зарубежное золото и недвижимость, ранее принадлежащие царским династиям. Международным экспертным советом неоднократно предпринимались попытки узаконить этот процесс. Но пока на правительственном уровне единой концепции по его организации и реализации нет.
Между тем, подобный опыт имеется у прибалтийских государств — в 90-х годах они сумели доказать свое право на зарубежное золото, и им его вернули.
По оценкам зарубежных экспертов, на сегодняшний день Россия вправе претендовать на золото, находящееся в иностранных банках, общей стоимостью 100 миллиардов долларов. Стоимость «русской» недвижимости зарубежом оценивается в сумму, которая в три раза превышает долларовый эквивалент золотого запаса.
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Истории , Николай II
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