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Названы самые популярные собачьи клички 

Полина Алферова 4 часа назад
Названы самые популярные собачьи клички
Фото: Pixabay
РИА Новости со ссылкой на президента российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева сообщили самые распространенные клички собак в России. Рейтинг составлен на базе единой родословной книги РКФ, куда ежегодно попадают более 300 тысяч щенков.
На первом месте — кличка Оскар. Второе и третье заняли Жасмин и Оливия. Кроме того, среди любимых прозвищ питомцев — Афина, Афродита, Зевс и другие олимпийские боги.
Принятые в СССР собачьи клички теряют свою популярность — уходят в прошлое Каштанки, Дружки, Тузики. Также собак иногда называют в честь марки автомобиля или бренда.
Ранее «Рамблер» писал, что космонавтов США шокировал туалет на "Союзе".
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Истории , Владимир Голубев , РИА Новости
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