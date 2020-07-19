Названы самые популярные собачьи клички 

РИА Новости со ссылкой на президента российской кинологической федерации (РКФ) Владимира Голубева сообщили самые распространенные клички собак в России. Рейтинг составлен на базе единой родословной книги РКФ, куда ежегодно попадают более 300 тысяч щенков.
На первом месте — кличка Оскар. Второе и третье заняли Жасмин и Оливия. Кроме того, среди любимых прозвищ питомцев — Афина, Афродита, Зевс и другие олимпийские боги.
Принятые в СССР собачьи клички теряют свою популярность — уходят в прошлое Каштанки, Дружки, Тузики. Также собак иногда называют в честь марки автомобиля или бренда.
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